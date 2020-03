Volvo XC90 niet meer met dieselmotor te krijgen

Vorig jaar ging de Volvo XC90 onder het mes en daarbij introduceerde het merk onder andere de B5-benzinemotor. Volvo gebruikt de letter 'B' om aan te duiden dat het een motorversie met mild-hybridtechniek aan boord is, en maakt daarbij geen onderscheid tussen benzine- en dieselversies. De benzine-B5 kwam namelijk naast de toen al bestaande diesel-B5 te staan. Volvo volgt de lijn die het al inzette met de S60 en onlangs met de vernieuwde S90 en V90. Ook de XC90 is vanaf nu namelijk niet meer met een dieselmotor te krijgen.

Daarmee blijft er nog één mild-hybrid-XC90 over: de B5-benzineversie die een in de basis 250 pk en 350 Nm sterke 2.0 aan boord heeft die dankzij elektro-ondersteuning tijdelijk over 14 pk en 40 Nm extra komt te beschikken. Deze motorversie werd eind vorig jaar al geïntroduceerd als vervanger van de T5. De automaat is in alle gevallen een exemplaar met acht verzetten. De B5 wisselt als Business Pro vanaf € 83.995 van eigenaar. De Inscription- en R-Design-uitvoeringen kosten respectievelijk € 87.995 en € 88.995.

Volvo levert de XC90 verder als 390 pk sterke Recharge T8, de plug-in hybride die de enige motorversie is die gekozen kan worden voor de XC90 met zes- in plaats van zeven zitplaatsen. Voor deze altijd als Inscription uitgevoerde zeszitter, vraagt Volvo € 87.995. De reguliere zevenzitter is wel in drie smaken te krijgen en is dan steeds net zo duur als de gelijk uitgevoerde B5. Dat betekent dat ook hier de Business Pro € 83.995 kost en dat voor de Inscription en R-Design respectievelijk € 87.995 en € 88.995 wordt gevraagd.

Uitrusting verbeterd

Volvo breidt de standaarduitrusting van de XC90 uit met IntelliSafe Surround met Blind Spot Information System en dat betekent dat alle veiligheidssystemen fabriek-af op de SUV zitten. De Business Pro beschikt voortaan standaard over Keyless Drive, DAB+-radio en een verwarmbaar stuurwiel. De Recharge T8 komt in deze uitvoering voortaan onder meer standaard over zaken als climate control met vier zones, parkeerverwarming en sierdelen van de Inscription-uitvoering te beschikken. Goed nieuws voor de XC90 T8: de versies met 18- en 19-inch lichtmetaal staan op nieuwe banden met een lagere rolweerstand die de CO2-uitstoot verlagen van 50 naar 48 g/km. Omdat de XC90 daarmee onder de 50 g/km komt te zitten, komt auto in ieder geval tot en met 2024 in aanmerking voor het halftarief van de mrb. Volvo geeft de XC90 verder onder andere een vernieuwd audiosysteem van Bowers & Wilkins. Ook bij de XC90 ligt de topsnelheid voortaan op 180 km/h.