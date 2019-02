Volvo XC90 krijgt facelift

Volvo liet vrij kort geleden weten dat het in 2020 een volledig nieuwe generatie van de XC90 op de markt brengt. Voordat het zover is, parkeert het merk eerst deze bijgewerkte versie van de huidige XC90 in de showrooms.

Verwacht geen wereldschokkende optische wijzigingen bij deze vernieuwde XC90. Het grootste nieuws vinden we namelijk onderhuids. De grootste SUV van de Volvo-familie maakt kennis met aandrijflijnen die Volvo onder het B-label schaart. In feite zijn het de huidige bekende brandstofmotoren, maar dan is er een regeneratief remsysteem aan gekoppeld dat tijdens het remmen verkregen energie opslaat in een kleine accu. Volvo belooft dat het optionele systeem een gewichtsbesparing van tot 15 procent kan betekenen. Meer informatie over deze aandrijflijnen, en of ze de versies zonder 'B-badge' vervangen, wordt later vrijgegeven.

Vanbuiten is de herziene XC90 voornamelijk te herkennen aan zijn vernieuwde grille. Daarnaast stelt Volvo nieuwe wielen en nieuwe exterieurkleuren beschikbaar. Volvo levert de XC90 naar eigen zeggen in zes nieuwe stoelconfiguraties. Daarnaast stelt Volvo nieuwe materialen voor in het interieur beschikbaar, waaronder wol. Meer klein nieuws: de XC90 maakt kennis met het in de XC60 geïntroduceerde Oncoming Lane Mitigation. Cross Traffic Alert wordt uitgebreid met een automatisch remsysteem. De vernieuwde XC90 gaat in mei in productie.