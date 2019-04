Volvo XC40-productie ook naar China

De wereldwijde verkoopteller van de Volvo XC40 staat ondertussen op 100.000 stuks. Volgens Volvo is het dan ook de hoogste tijd om de productie van de compacte SUV op te voeren en de productielijn daardoor uit te breiden. Die nieuwe productielijn krijgt het nog druk, want ook Polestar gaat daar bouwen!

Sinds zijn introductie in 2017 zag elke XC40 tot nu toe het levenslicht in het Belgische Gent. Om onze zuiderburen wat te ontlasten, start Volvo de productie van de XC40’s die voor de Chinese markt zijn bedoeld in een andere fabriek. Ten zuiden van Sjanghai bevindt zich in het Chinese Luqiao namelijk een andere fabriek waar zustermerk Lynk & Co al volop gebruik van maakt. De Lynk & Co 01 rolt daar namelijk al van de productieband. Vanaf nu krijgt deze dus gezelschap van de XC40.

Naast de SUV’s van Volvo en Lynk & Co kondigt Polestar aan dat zij ook gebruik gaan maken van de Chinese fabriek. Voor 2020 staat de productiestart van de Polestar 2 op de Luqiao-agenda. Naast de fabrieken in Gent en China, waar specifiek auto’s op het CMA-platform worden gebouwd, heeft het Zweedse merk nog fabrieken in het Zweedse Torslanda, het Chinese Chengdu en Daqing en eentje in het Amerikaanse South Carolina. Daar worden auto's op de grotere SPA-basis gefabriceerd.