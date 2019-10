Volvo schetst elektrische XC40

Later deze maand voegt Volvo een volledig elektrische versie van de XC40 aan zijn portfolio toe, een variant die volgens de meest recente berichtgeving XC40 P gaat heten. Het is die elektrische XC40 waar Volvo vandaag een handjevol schetsen laat zien.

De op stapel staande elektrische variant van de XC40 ontbeert volgens verwachting een open grille én moet het zonder uitlaten stellen. Het ontbreken van een reguliere verbrandingsmotor in het motorruim maakt het mogelijk dat Volvo een kleine extra bagageruimte in de neus kwijt kwam. Dat opbergvak heeft een inhoud van 30 liter.

De dichte grille op de snuit van de XC40 is uitgevoerd in de kleur van de rest van de koets. In de deze dichte grille heeft Volvo de sensoren van hat ADAS-systeem (Advanced Driver Assistance Systems).

Volvo meldt verder dat het de elektrische XC40, die zeer waarschijnlijk de toevoeging P van 'Pure' achter zijn naam krijgt, beschikbaar komt in acht kleuren. Het dak is in alle gevallen in het zwart uitgevoerd. Op een display in het interieur wordt voor de EV-rijder relevante informatie weergegeven. Net als de reguliere XC40 staat de elektrische versie gewoon op het CMA-platform, een basis waarbij bij de ontwikkeling ervan rekening werd gehouden met de komst van een elektrische versie. Derhalve is het accupakket van de elektrische XC40 netjes in de bodem weggewerkt.