Volvo EX90: elektrische XC90-opvolger - Vooruitblik

Al sinds 2002 schiet Volvo met de XC90 regelrecht in de verkooproos. De eerste generatie XC90 deed het zelfs zo goed dat Volvo zijn X5-concurrent een maar liefst twaalfjarige carrière gunde. Om dat in perspectief te zetten: zijn rivaal van BMW werd gedurende de levensloop van de oer-XC90 zelfs twee keer volledig vernieuwd. De huidige Volvo XC90 kreeg de zware klus het succes van zijn voorganger te evenaren. Wat bleek? Ook de tweede XC90 was een doorslaand succes. De inmiddels acht jaar oude SUV is logischerwijs niet de internationale verkooptopper van het merk – die eer is voor de XC60 – maar vorig jaar claimde de XC90 gewoon nog een derde plek in Volvo’s verkoopstatistieken. Bepaald niet verkeerd voor een SUV op respectabele leeftijd die in de hogere regionen van de automarkt opereert. Toch komt aan alles een eind. Om maar met de woorden van Axl Rose te spreken: Nothing lasts forever, and we both know hearts can change. Dat stukje hardrockpoëzie uit de monsterhit ‘November rain’ is namelijk opvallend sterk van toepassing op de opvolger van de XC90, die Volvo waarschijnlijk nog dit jaar presenteert.

Designfilosofie

Het is namelijk vooral het hart van Volvo’s grootste SUV dat verandert. Maar laten we het eerst over het uiterlijk hebben, want ook dat laten de Zweden niet ongemoeid. Volvo en Polestar delen nu nog eenzelfde design­filosofie, maar de twee merken groeien wat ontwerp betreft sterk uit elkaar. Waar Polestar zijn toekomstige modellen vormgeeft op basis van de Precept Concept past Volvo een nieuwe huisstijl toe voor zijn nieuwkomers, die is geïnspireerd op het ontwerp van de Recharge Concept uit 2021. Je moet wel de stationwagon-achtige verschijningsvorm van dat studiemodel vergeten, want de nieuwe XC90 wordt gewoon een traditionele en dus hoge SUV. Dat is meer dan een aanname, want in de database van het Japanse patentbureau heeft AutoWeek al de patentteke­ningen van de XC90-opvolger opgedoken, waarop we de digitale tekeningen op deze pagina’s hebben gebaseerd.

We kunnen het ons goed voorstellen dat je bij het zien van deze afbeeldingen denkt dat het een grondige facelift van het huidige model betreft, maar dat is beslist niet het geval. Daar is de vorm van de raampartij met name bij de achterste zijruiten te afwijkend voor. Hetzelfde geldt voor de motorkap, want ook die wijkt helemaal af van die van de bekende XC90 en ook dat is voor een facelift uiterst ongebruikelijk. De voor- en achterzijde zijn daarbij geheel anders en wat vormgeving betreft het meest interessant. Hoewel de aflopende en sterk geknepen raampartij van de Recharge Concept het productiestadium niet haalt, doen de achterlichten van dat studiemodel dat wel. De XC90-opvolger krijgt C-vormige verlichting met los van die lichtdelen geplaatste elementen die naast de achterruit een plek krijgen. De kentekenplaat verhuist van de achterklep naar de achterbumper en we zien in de portieren verzonken handgrepen. Aan de voorkant zijn de Recharge-invloeden eveneens evident. Kijk maar eens naar de vorm van de koplampen. De dichte neus brengt ons samen met niet aanwezige uitlaatpijpen bij het nieuwe hart van Volvo’s grootste SUV: hij krijgt alleen maar volledig elektrische aandrijflijnen.

Potent

De elektrische hardware die Volvo in de opvolger van de XC90 toepast, is zeker niet de minste. Officieel is er nog niets over bekend, maar we weten al dat de XC90 zijn techniek deelt met de op stapel staande Polestar 3. Van die elektrische SUV heeft AutoWeek eerder al de eerste specificaties boven water gekregen. Die zijn niet mals. De Polestar 3 verschijnt in minimaal twee Long Range-uitvoeringen, die elk een 111-kWh accu hebben. De minst potente heeft twee elektromotoren, die samen 489 pk en 840 Nm leveren, waarmee de SUV in zo’n 5 seconden op de 100 km/h zit. Interessanter is de actieradius, want die bedraagt een riante 610 kilometer. De krachtiger tweede versie heeft twee elektromotoren van samen 519 pk en 910 (!) Nm en zoemt in minder dan 5 tellen naar de 100 km/h. Deze Performance-variant komt tot 560 kilometer ver op een lading. Voor de Volvo XC90 zetten we in op vergelijkbare aandrijflijnen, al valt niet uit te sluiten dat er ook versies komen met een kleiner accupakket.

Nieuwe ziel, nieuwe naam

Zoals je wellicht hebt gemerkt, plakken we in deze vooruitblik niet de naam XC90 op de nieuwe SUV. Volvo stapt namelijk af van zijn bekende modelnamenstrategie, waarbij SUV’s ‘XC’ in de modelnaam hebben, gevolgd door een getal dat de plaatsing in het gamma aangeeft. De Zweden zouden straks met échte modelnamen komen en in de wandelgangen ging rond dat de opvolger van de XC90 ‘Embla’ zou gaan heten. Wat blijkt? Volvo kiest voor de naam EX90. Maar er is meer opmerkelijk nieuws. De uitgaande XC90 mag er als XC90 in een select aantal markten nog even tegenaan en wordt daar naast zijn opvolger verkocht. “Waarom zouden we stoppen met de XC90 als er met name in de Verenigde Staten en China nog vraag is naar hybrides?”, aldus afzwaaiend topman Håkan Samuelsson. Die opgefriste, oude XC90 rolt gewoon van de band in het Zweedse Torslanda. De ‘Embla’ komt straks uit het Amerikaanse Charleston.