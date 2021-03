Volkswagen Group: 'Zes Europese accufabrieken in 2030'

Dit decennium moet de elektrische auto de Europese wegen gaan veroveren uiteraard hoopt de Volkswagen Group dat zoveel mogelijk BEV's uit zijn stal komen. Om daarop in te spelen, schroeft het concern tot aan 2030 de accuproductie hier in Europa flink op. In totaal moeten er in dat jaar op ons continent zes accufabrieken zijn. Er wordt samen met Northvolt al gewerkt aan een accufabriek in het Zweedse Skellefteå. Een tweede accufabriek van Nortvolt en Volkswagen verrijst in het Duitse Salzgitter. Daar komen er dus nog vier bij vóór 2030, al moet de locatie daarvan nog vastgesteld worden. In totaal moeten de fabrieken per 2030 op jaarbasis goed zijn voor een productie van 204 GWh aan accucapaciteit. In Zweden begint de accuproductie per 2023.

In datzelfde jaar presenteert Volkswagen een nieuwe generatie accu's. Die moeten eenvoudiger te produceren zijn, een hoger rendement hebben en bovenal goedkoper zijn. Volkswagen zegt de kosten van accu's 'flink onder de € 100 per kWh' te kunnen krijgen. "Dat maakt elektrische mobiliteit betaalbaar en de dominante aandrijfvorm," aldus bestuurslid Thomas Schmall, verantwoordelijk voor technologie binnen de groep. In 2030 moet 80 procent van het gamma van de Volkswagen Group dergelijke accu's aan boord hebben. In de goedkoopste modellen moeten de kosten van accu's tegen die tijd 50 procent gedaald zijn, in de modellen daarvan zo'n 30 procent.

Laadnetwerk

Om de groeiende hoeveelheid BEV's niet in de file te laten staan voor laadpalen, verhoogt Volkswagen ook de inzet op laadpunten. Dat doet het onder meer via Ionity, waarbij het samenwerkt met andere autofabrikanten. Onlangs werd al bekend dat Ionity de komende jaren flink wil uitbreiden. BMW, Volkswagen, Daimler, Ford en Hyundai horen bij Ionity en steken ieder zo'n € 200 miljoen in de uitbreiding.

Verder zet de Volkswagen Group nog eens zo'n € 200 miljoen in op samenwerking met diverse tankstations voor het plaatsen van laadpalen. In ons deel van Europa doet Volkswagen dat samen met BP. Er moeten bij BP- en Aral-tankstations in deze regio en in het VK in totaal 4.000 150 kW-snelladers bijkomen. In Spanje werkt Volkswagen voor het plaatsen van snelladers samen met Iberdrola en in Italië met Enel. In totaal wil Volkswagen 18.000 publieke snelladers in Europa hebben per 2025. Het concern schat dat dat ongeveer een derde deel is van de totale Europese vraag naar snelladers in dat jaar.