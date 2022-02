Volkswagen verwacht ook dit jaar productiebeperkingen

De consensus is dat ook 2022 nog een lastig jaar zal worden voor autoproductie door het chiptekort. Begin dit jaar waarschuwde het Amerikaanse onderzoeksbureau AutoForecast Solutions dat het tekort de auto-industrie ook dit jaar in zijn greep zal houden. Volkswagen Group-CEO Herbert Diess spreekt woensdag zijn werknemers toe en waarschuwt dat dit ook voor zijn concern geldt: "De toelevering verbetert, maar zelfs in 2022 zullen we nog niet alle auto's kunnen bouwen die we zouden kunnen verkopen," tekent Automotive News op. "We voorzien wel verdere verbetering in de productiecapaciteit in de tweede helft van het jaar."

Diess heeft een moeilijke boodschap voor vooral de medewerkers in de fabriek in Wolfsburg, de thuisbasis van Volkswagen. De topman stelt dat vooral die fabriek hard geraakt is en nog zal worden door het chiptekort en dat aanpassing van de productie onvermijdelijk is, ook op de middellange termijn. Volkswagen botste hierover eerder al met de vakbonden. Nachtdiensten moeten worden geschrapt en daarmee vervalt ook de mogelijkheid voor werknemers om die beter betaalde diensten te draaien. Daniela Cavallo, de voorzitter van de werknemersbond, pleit er dan ook voor dat Volkswagen met een financiële compensatie komt voor de getroffen werknemers. Er zouden zo'n 5.000 werknemers door geraakt worden.