Volkswagen USA verandert naam officieel in Voltswagen

Eerdere geruchten dat de Amerikaanse tak van Volkswagen zijn naam verandert in Voltswagen wegens volle focus op elektrische mobiliteit lijken te kloppen. Volkswagen USA heeft nu officieel de naam veranderd, maar het blijft verwarrend of het nou wel of niet een grap is.

Misschien dat de Amerikaanse tak van Volkswagen niet helemaal begrijpt dat 1 aprilgrappen op 1 april zelf gemaakt moeten worden, maar vooralsnog gaan we er dus even vanuit dat het écht waar is: Volkswagen wordt Voltswagen in de VS. Het merk heeft inmiddels op zijn Amerikaanse social mediakanalen de naam aangepast, met daarbij een korte animatie waarin de naam verandert. "We weten dat 66 een wat vreemde leeftijd is om van naam te veranderen, maar we zijn altijd jong van geest gebleven. We introduceren Voltswagen. Vergelijkbaar met Volkswagen, maar met een vernieuwde focus op elektrisch rijden", aldus 'Voltswagen'.

De naamsverandering wordt meteen aangegrepen om aan te kondigen dat Amerikaanse klanten vanaf vandaag de ID4 kunnen bestellen. Concreet productnieuws erbij dus, wat óf heel slimme in een grap verpakte marketing is, of gewoon echt hoort bij een nieuw hoofdstuk voor het merk in de VS. Wat dit alles betekent voor de bestaande modellen met brandstofmotoren, is nog niet bekend. Een uitgebreid persbericht is er immers op het moment van schrijven nog niet en de Amerikaanse mediasite is uit de lucht. Volkswagen Group heeft er ook nog geen officieel statement over gegeven. Nogmaals, het is 30 maart en geen 1 april, dus reken maar dat dit gefronste wenkbrauwen oplevert als het toch één grote grap blijkt te zijn.