Volkswagen-topman: 'Geen deal met Tesla op komst'

Elon Musk bracht vorige week een bezoek aan de in aanbouw zijnde Tesla-fabriek in Duitsland. Daarna ontmoette hij bij een tussenstop in Braunschweig Volkswagen-topman Herbert Diess. Daar reed Musk met Diess naast zich een paar rondjes in een Volkswagen ID3. Diess plaatste hiervan een video op LinkedIn en sprak zich verheugd uit over de ontmoeting. Niet veel later liet de Duitser weten dat hijzelf ook in een Tesla Model Y heeft gereden en onder de indruk is van die auto. Het voedt speculaties dat er een bepaalde vorm van samenwerking in de maak is.

Diess, die op zijn LinkedIn-account vrij uitgebreid in gaat op zijn ontmoeting met Musk, wijst deze geruchten nu echter resoluut van de hand. "Voor alle duidelijkheid: we hebben gewoon in een ID3 gereden en wat gepraat, maar er zit geen deal of een samenwerking aan te komen." Het meest concrete gerucht was dat Musk vanwege overwegingen van een kleiner model onder de Model 3 geïnteresseerd zou zijn in de aanpak van Volkswagen met de ID3. Een auto van dat formaat zit immers nog niet in het portfolio van Tesla. Meer dan een kijkje in de keuken bij de concurrentie lijkt het vooralsnog dus echter niet te zijn.