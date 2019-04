Volkswagen toont twee SUV-concepts in China

De SMV Concept is een studiemodel in de vorm van een forse SUV. Nog eentje, inderdaad, want Volkswagen verkoopt in China al de groter dan de Touareg zijnde Teramont. Over de SMV Concept geeft het bedrijf vooralsnog niet al te veel informatie vrij. Wel weten we dat hij ruim 5,1 meter lang is en dat de wielbasis meer dan drie meter bedraagt. Een grote jongen dus, de Teramont is namelijk 6 centimeter korter.

Het ontwerp van de door FAW-Volkswagen ontwikkelde SMV Concept is natuurlijk erg Volkswagen, maar is toch duidelijk anders getekend dan de al genoemde Touareg en Teramont. De lichtpartij aan de achterkant doet enigszins denken aan die van de T-Cross terwijl de neus een mengelmoes lijkt van diverse modellen van Volkswagen.

Volkswagen lijkt van mening te zijn dat 'licht' het nieuwe chroom is. Zodoende komen we zelfs in de bovenste lamel in de grille led-verlichting tegen. Het gevaarte staat naar verluidt op het MQB-platform en dat zou beteken dat die de grootste MQB-VW ooit wordt. De zevenzitter, die zeer waarschijnlijk gewoon in productie gaat, zou leverbaar worden met de van de Teramont bekende geblazen 2.0 en de 2,5-liter grote V6, tevens een exemplaar met turbo.

Coupé-SUV

Dan is er de SUV Coupé Concept, eveneens een studiemodel dat door samenwerkingsverband FAW-Volkswagen tot stand is gekomen. Dit redelijk productierijpe exemplaar is een voorbode op een SUV met een sterk aflopende daklijn, in feite dus een kleine broer van de Teramont X die zojuist werd gepresenteerd. Over deze toekomstvisie, reken ook in dit geval gewoon op een productieversie, is vooralsnog minder bekend. Het lijkt te gaan om een coupé-SUV op basis van de speciaal voor China bestemde Tayron, maar helemaal zeker zijn we daar vooralsnog niet van. Ook hier geldt: reken er niet op deze auto in Nederland of Europa terug te gaan zien. Verwar die Tayron overigens niet met de Tharu, ook dat is namelijk een speciaal voor de Chinese markt bestemde SUV. Mocht dit nieuwe studiemodel inderdaad de Tayron als basis hebben, dan moet je uitgaan van een auto met een lengte van zo'n 4,6 meter. Groter dus dan een reguliere Tiguan, maar 11 centimeter korter dan een Tiguan Allspace.