Volkswagen Tiguan nu ook als plug-in hybride

De vorig jaar vernieuwde Volkswagen Tiguan is al even leverbaar, maar nog niet met een deels elektrische aandrijflijn. Daar komt nu verandering in met de komst van de Tiguan eHybrid. Die heeft een 1.4 TSI als benzinekrachtbron, in combinatie met een elektromotor. Het systeemvermogen dat de Tiguan daarmee aan kan spreken, bedraagt 245 pk. Het maximumkoppel ligt op 400 Nm. Daarmee is het direct de sterkste Tiguan die je kunt bestellen.

Hoewel je er uiteraard vooral ook zuiniger mee op weg kan dan in de Tiguan met enkel de 1.5 TSI, kun je er ook sportiever mee aan de slag. In 'GTE-modus' is een sprintje van 0 naar 100 km/h in 7,5 seconden achter de rug. Niet geheel onbelangrijk: volledig elektrisch moet er 47 km mee af te leggen zijn volgens de WLTP-cyclus. Bijladen kan aan de wallbox of een publiek laadpunt met 3,6 kW laadvermogen en dan ben je in 3 uur en 40 minuten klaar. Wil je er een kar achter hangen, dan kun je tot 1.800 kilo trekken.

Dat de Tiguan eHybrid de krachtigste versie is, benadrukt Volkswagen extra door 'm standaard als R-line Business+ uit te voeren. Behalve de extra sportieve uiterlijke aankleding, 19-inch wielen en sportstoelen heb je dan ook de beschikking over zaken als led-matrixverlichting, progressive steering en het meest uitgebreide 'Digital Cockpit Pro' digitale instrumentarium en het 'Discover Media'-navigatiesysteem. De prijs van de Tiguan eHybrid: € 46.690. Daarmee is het ook de duurste Tiguan met een benzinemotor aan boord, maar de dieselversies zijn duurder. Bestellen kan direct.