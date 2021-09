Volkswagen Tiguan - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Een speciaal moment voor de Volkswagen Tiguan: hoewel de SUV uit de compacte middenklasse al geruime tijd onder ons is, maakt hij nu pas voor het eerst zijn opwachting in deze rubriek. De faceliftversie van de tweede generatie Tiguan mag het spits afbijten!

Volkswagen Tiguan 1.5 TSI 130 pk Life

€38.990

De Tiguan kruipt nipt onder de 40 mille met de instapmotor. Als Life Business kost hij overigens €39.590, maar daarboven begint het feest pas bij €40.990 voor de 150 pk sterke 1.5 TSI. Pas bij die sterkere krachtbron is de zeventraps DSG-automaat leverbaar, de 1.5 TSI met 130 pk is altijd gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Naast de twee varianten van de 1.5 TSI is er ook nog een plug-in hybride 1.4 TSI eHybrid met 245 pk leverbaar. Die is er echter alleen als R-Line Business+ en staat daarom voor een aanmerkelijk hogere prijs van €47.390 in de showroom. Dieselaars hebben minder keuze: hun enige optie is de 2.0 TDI met 150 pk, die altijd is gekoppeld aan de DSG.

In de anonimiteit

Van buiten gaat de Tiguan in zijn basistrim behoorlijk anoniem door het leven. 'Urano Grey' is de enige lakkleur zonder meerprijs, voor de overige acht beschikbare lakkleuren moet je €220 tot €1.210 op tafel leggen. De 17-inch 'Montana' lichtmetalen wielen zijn standaard. Waar veel fabrikanten tegenwoordig af-fabriek geen keuze in wieldesigns meer bieden, doet Volkswagen dat wel. Op de Life kun je naast de genoemde wielen nog kiezen uit een ander setje 17-inch lichtmetaal of met 18-inch een maatje groter nemen. De meerprijs van die setjes wielen bedraagt respectievelijk €160 en €520. De getinte achterste zijruiten en achterruit zijn altijd aanwezig op de Tiguan.

Volkswagen gaat mee in een trend die tegenwoordig steeds vaker te zien is in autoland: uitsparingen voor 'uitlaten' in de achterbumper, terwijl de uitlaat zelf achter de bumper zit en naar onderen gericht is. Ledkoplampen en -achterlichten zijn standaard aanwezig, als optie zijn dynamische ledkoplampen leverbaar à €1.190. Een licht- en regensensor zijn eveneens inbegrepen bij de standaarduitrusting. Om de Tiguan makkelijker in het parkeervak te krijgen, is hij altijd voorzien van parkeersensoren voor en achter. Wel moet je de Tiguan ont- en vergrendelen met de sleutel en is de achterklep bij de Life niet elektrisch te bedienen.

Analoog

Een digitaal instrumentarium is steeds vaker gemeengoed. Waar de basisversie van de Golf de digitalisering heeft omarmd, doet Volkswagen het met de Tiguan wat rustiger aan. De Life beschikt over analoge tellers met een kleurenscherm in het midden voor de boordcomputer. Een 8-inch touchscreen met draadloze smartphone-integratie is standaard aanwezig, om dat scherm heen zitten nog enkele knoppen voor de bediening. Iets verder naar onderen zit het bedieningspaneel voor de climate control, waarvan de temperatuurregeling in drie zones onderverdeeld is. Sinds de facelift gaat het hier niet om traditionele knoppen, maar om een aanraakgevoelig paneel in de stijl van de Golf en ID3.

Het multifunctionele stuurwiel van de Tiguan is standaard met leer bekleed, het meubilair heeft een laagje stof met een ruitpatroon. De voorstoelen zijn standaard handmatig verstelbaar, optioneel kun je voor €630 de Ergo-Active voorstoelen aanvinken. In dat geval krijg je meteen de bekleding in 'Art Velours', dat wat weg heeft van Alcantara, mee. Verder heeft de Tiguan standaard een automatisch dimmende binnenspiegel en een hele rits aan veiligheidssystemen aan boord. Zo is adaptieve cruise control standaard, maar is hij ook uitgerust met Lane Assist, voetganger- en vermoeidsheidsherkenning. Voor zaken als een noodrem- en dodehoekassistent moet je dan wel weer het Assistance-pakket van €1.040 aanvinken.

De Life is standaard niet heel frivool uitgerust, maar allerminst kaal te noemen. Naast de bovengenoemde opties kun je op de basisuitvoering verder nog onder meer een panoramadak (€1.220), een trekhaak met Trailer Assist (€1.120), een digitaal instrumentenpaneel (€490), het Executive-pakket met geïntegreerde navigatie en draadloos opladen voor de smartphone (€1.160) en het winterpakket met een verwarmbaar stuurwiel en stoelverwarming (€360) aanvinken. Waar veel merken de basisuitvoering uitsluiten van veel opties, is dat bij Volkswagen dus nadrukkelijk niet het geval.