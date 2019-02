Volkswagen T-Roc R gepresenteerd

Met een schets kondigde Volkswagen onlangs de komst aan van de T-Roc R, een auto waarvan we dankzij eerdere spionagefoto's al wisten dat hij in de pijplijn zat. De auto krijgt, eveneens zoals verwacht, een 300 pk sterke aandrijflijn.

Onder de kap ligt namelijk een 2.0 TSI, een geblazen viercilinder die 300 pk en 400 Nm opwekt. De krachtcentrale is gekoppeld aan een DSG7-transmissie die het vermogen via 4Motion-aandrijving over alle vier de wielen verdeelt. De T-Roc R is in staat om in 4,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De topsnelheid ligt, uiteraard elektronisch begrensd, op 250 km/h.

De T-Roc R krijgt een sportonderstel en een krachtiger remsysteem dan zijn reguliere broertjes. Het remsysteem, met 17-inch grote schijven die zich achter het 19 (!)-inch grote lichtmetaal schuilhouden, is overigens afkomstig van de R Performance-versie van de Golf. Uiteraard is de cross-over in diverse rijmodi te zetten, waaronder een Race-modus.

Vanbuiten zijn het zaken als het sportiever ogende bumperwerk dat deze T-Roc R onderscheidt van zijn conservatiever ingestelde broers. Ook is de grill net even anders dan we van de T-Roc gewend zijn, niet in de laatste plaats door de erin geplaatste R. Aan weerszijden van de kont plakt Volkswagen twee uitlaateindstukken. Andere herkenningspunten: mat-chromen zijspiegelkappen, een dakspoiler, skidplates en verbrede wielkasten. In het interieur keren de R-emblemen uiteraard terug.

Prijzen en informatie voor de Nederlandse markt volgen spoedig. Bij deze sporen we Volkswagen aan om ook van de nog te presenteren T-Roc Convertible een R-versie te brengen.