Volkswagen registreert namen voor nieuwe cross-overs

Het enorme verkoopsucces van cross-overs smaakt naar meer en het is wel duidelijk dat ook Volkswagen nog niet klaar is met het uitbreiden van zijn aanbod op dat gebied. Er zijn namen geregistreerd die duiden op de komst van zeker drie nieuwe cross-overs.

De immer groeiende markt van cross-overs kreeg de afgelopen jaren flink wat gezelschap erbij van de Volkswagen Group. Volkswagen, Skoda en Seat lieten in de afgelopen drie jaar een stroom aan cross-overs op de markt los. Volkswagen heeft met de T-Cross en T-Roc al ingeplugd op de markt, maar VW Vortex dook drie nieuwe namen op die we op den duur mogelijk ook op de weg tegen zullen komen. Bij een Duits patentenbureau registreerde Volkswagen de T-Go, T-Sport en T-Coupé.

Het is nog een beetje gissen wat voor auto’s er concreet bij de namen horen, maar één ervan lijkt vrij duidelijk; de T-Coupé. Dat wordt natuurlijk een cross-over met een coupé-achtige daklijn. Dat geeft te denken; onlangs maakte Volkswagen ons al warm voor de komst van de Nivus, die een dergelijk uiterlijk krijgt. Hoewel Nivus de officiële naam voor de auto in Zuid-Amerika wordt, is het niet ondenkbaar dat de auto hier uiteindelijk als T-Coupé op de markt komt. Een Europese introductie laat nog tot 2021 op zich wachten.

Wat de T-Go en T-Sport voor ons in petto hebben, laat zich nog raden. T-Sport klinkt in ieder geval als een naam voor een wat hoger in de markt geplaatste cross-over, mogelijk een coupé-achtige aanvulling boven de T-Cross. T-Go roept vanwege de korte naam eerder Up-associaties op. Daar laten we het speculeren voorlopig maar even bij, maar we houden deze namen de komende tijd maar even in het achterhoofd.