Volkswagen Nivus opnieuw beter te zien

De Volkswagen Nivus is in korte tijd meerdere keren deels in beeld verschenen. Een nieuwe teaser van de cross-over maakt weer meer duidelijk over de nieuwkomer.

Het al behoorlijk brede cross-overaanbod van Volkswagen kan volgens de Duitsers nog wel wat uitbreiding gebruiken. De Nivus moet, als alles volgens planning gaat, in de loop van volgend jaar op de markt komen. Volkswagen bouwt de auto in eerste instantie in Brazilië en naar verwachting heeft daar ook de eerste marktintroductie plaats. Toch mag ook Europa - waarschijnlijk ook in 2021 - de Nivus verwelkomen. De productie van 'onze' Nivus heeft naar verluidt op ons eigen continent plaats.

In de jongste teaserfoto, die scherp gespot werd door Motor1 tijdens de jaarlijkse mediaconferentie van de Volkswagen Group, krijgen we de Nivus weer een stuk beter te zien. Duidelijk is dat het een soort T-Cross met schuin aflopende daklijn wordt. Niet geheel verrassend rust de Nivus op dezelfde basis als de T-Cross en de Polo. In een eerdere teaser van de Nivus was ook al enigszins te zien dat het interieur in grote lijnen vergelijkbaar is met de cockpit van de T-Cross. Begin dit jaar liet AutoWeek op basis van de toen beschikbare beelden de Nivus alvast schetsen om je een idee te geven van wat we ongeveer kunnen verwachten.