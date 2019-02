Volkswagen met T-Roc R naar Genève

Na Audi is ook Volkswagen achter de digitale tekentafel gedoken. In letterlijke zin, want na de eerste lijnen van de Q4 E-tron laat Volkswagen nu een vooruitblik zien op een T-Roc R.

Volkswagen brengt een volledig elektrisch aangedreven Buggy Concept mee naar Genève, maar het merk heeft meer nieuws klaargestoomd. De T-Roc krijgt tijdens de Autosalon van Genève namelijk gezelschap van een volwaardige R-versie.

De T-Roc is al met R-Line-aankleding te krijgen, maar die optische extraatjes maken de cross-over niet sneller. Een R-variant moet wél voor die extra motorische schwüng zorgen. De T-Roc, waarvan op termijn ook een cabriolet verschijnt, komt als T-Roc R waarschijnlijk over de 2.0 TSI uit auto's als de Golf R komt te beschikken. In de Golf R levert die machine 300 pk. Of ook de T-Roc R 300 pk krachtig wordt, valt nog te bezien. Mogelijkerwijs schroeft Volkswagen het vermogen iets terug, maar daarover is nog niets bekend. Wel weten we dat het vermogen via een DSG-transmissie over alle vier de wielen wordt verdeeld. Nog even geduld!