Volkswagen koopt 20 % Chinese accuproducent Guoxuan

Voor het eerst wordt Volkswagen (deels) eigenaar van een accuproducent. Het merk koopt namelijk 20 procent van Guoxuan High-tech Co Ltd voor grofweg 560 miljoen dollar, zo meldt persbureau Reuters. Met behulp van de productiecapaciteit van Guoxuan wil VW zijn Chinese EV-verkoopcijfers opkrikken.

Volkswagen ambieert vanaf 2025 minstens 1,5 miljoen ‘new energy vehicles’ (NEV’s) per jaar te verkopen in China. Daaronder vallen volledig elektrische voertuigen, maar ook plug-inhybrides en auto's op waterstof. Door Volkswagens investering in het bedrijf steeg het aandeel van Guoxuan met 10 procent.

Met de besteding vervult Volkswagen een wens die het merk al langer heeft. De Duitsers werken samen met een hele reeks Chinese bedrijven, maar direct eigenaarschap van een accuproducent bleef tot op heden uit. Zodra de deal geheel rond is (en dat duurt volgens Reuters niet lang meer), wordt die wens realiteit. Door het gedeeltelijke eigenaarschap hoopt Volkswagen meer invloed uit te kunnen oefenen op de bevoorrading en distributie van Guoxuan. Of dat hoofdzakelijk voor financiële of ethische redenen is, blijft vooralsnog uiteraard onbekend. Momenteel hangen er namelijk nogal wat vraagtekens rondom de productie van accu’s.

Om eerdergenoemde doelstelling van 1,5 miljoen NEV’s per jaar te halen, is Volkswagen op meerdere plekken in China EV-productie aan het voorbereiden. Ondanks dat de Chinese regering afgelopen jaar de subsidies op NEV’s deed krimpen, waardoor de verkopen ervan voor het eerst in jaren verkopen daalden, voorspellen experts op de langere termijn een groei.

De elektrische auto’s die Volkswagen voor Europa gaat bouwen, zullen hoogstwaarschijnlijk niet in China van de band rollen. Het merk is in Zwickau, in zijn thuisland, reeds gestart met de productie van de ID.3. VW gaat mede daardoor ook in Europa accu’s bouwen. Daarom ontwikkelt het merk momenteel een fabriek in Salzgitter, Duitsland, samen met het Zweedse bedrijf Northvolt.