Volkswagen kan in heel Europa worden aangeklaagd om sjoemeldiesels

Volkswagen gaat wereldwijd diep door het stof vanwege software die de Duitse fabrikant in auto's met 1.2-, 1.6- en 2.0 TDI-motor (type EA 189) heeft geplaatst om de NOx-emissietests om de tuin te leiden. Later werden er bij diverse benzine- en dieselmotoren onregelmatigheden aangetroffen bij de CO2-uitstoot. In dit dossier verzamelen we alle berichtgeving rondom dit onderwerp.

Door de uitspraak van de hoogste Europese rechter kan Volkswagen mogelijk talloze claims tegemoetzien van consumenten uit alle landen van de Europese Unie. In Nederland gaf de Consumentenbond eerder aan naar de rechter te zullen stappen.

Een Oostenrijkse rechtbank had bij het Hof de vraag neergelegd of zij bevoegd was te oordelen over een claim die daar was ingediend door een groep Volkswagen-bezitters die zich benadeeld voelden. Volgens de hoogste Europese rechter bepaalt EU-wetgeving dat een zaak in principe dient in het land waarin de beklaagde woonachtig is.

Als er sprake is van een onrechtmatige daad kan een zaak echter ook worden aangedragen in de plaats waar de schade is ontstaan. In het geval van de diesels van Volkswagen trad de schade op na aankoop van de auto, aangezien er op dat moment meer voor is betaald dan de echte waarde.

De consumenten in Oostenrijk willen compensatie voor het verschil tussen de aankoopprijs en de waarde van de auto op het moment dat bleek dat ermee was gesjoemeld.