Volkswagen ID Buzz toont iets van het interieur

De Volkswagen ID Buzz wordt bijna onthuld, maar niet voordat Volkswagen zich nog een keer van zijn beste kant laat zien qua teasen. We krijgen alvast een stukje van het interieur van de volledig elektrische retrobus te zien.

Geheel volgens goed Volkswagen-gebruik is de Volkswagen ID Buzz al op tal van manieren onder de aandacht gebracht voordat de werkelijke onthulling plaatsvindt. We hoeven niet lang meer te wachten, komende woensdag gaat het doek er eindelijk af. Nog een laatste keer belicht Volkswagen een detail voor het zover is en schotelt ons enkele beelden voor van het interieur van de ID Buzz.

Vooral op bovenstaande foto is goed te zien hoe het MPV-achtige innerlijk van de Volkswagen ID Buzz eruitziet. De personenversie (er komen ook bestelversies die als ID Buzz Cargo door het leven gaan) heeft twee captain seats voorin en een driepersoonsbank op de tweede zitrij, waarvan de buitenste twee zitplaatsen net als de voorstoelen een contrasterend gekleurd zit- en rugvlak hebben. Ongetwijfeld is dat wel afhankelijk van de gekozen uitvoering, kijk er niet gek van op als er goedkopere uitvoeringen met zetels in één kleur komen.

In ieder geval lijkt er een zee van ruimte zijn voor zowel de voorstoelen als de tweede zitrij, uiteraard grotendeels te danken aan de vlakke vloer vanwege de elektrische aandrijflijn. Volkswagen spreekt over 1.121 liter bagageruimte achterin en 'ruim 3,9 kubieke meter' laadruimte voor de ID Buzz Cargo. Een derde zitrij, die van de ID Buzz een zevenzitter maakt, komt later ook nog.

Verder zien we nog enkele leuke details. Zo staat er 'ID' op de voorstoelen en staat op de zijkanten van de bank erachter in het klein de ID Buzz 'getekend'. Ook op een andere plek in het interieur komt deze schematische voorstelling van de ID Buzz terug, net als een vriendelijk knipogende smiley. Het dashboard van de ID Buzz krijgen we nog niet te zien, maar reken er maar op dat dit een minimalistisch vormgegeven cockpit wordt die sterk doet denken aan die van de Volkswagens ID3 en ID4.

Zoals gezegd gaat woensdag het doek van de elektrische ID Buzz, die qua exterieurdesign een behoorlijke knipoog geeft naar de iconische T1 en T2.