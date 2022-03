Volkswagen ID Buzz onthuld

De wederopstanding van de eerste Volkswagen Bus werd vaak beloofd, maar nimmer ingelost. Tot vandaag, want hier is hij dan, helemaal productierijp om op de boze buitenwereld te worden losgelaten. Haal je surfplank van zolder, doe bloemen in je haar en maak kennis met de Volkswagen ID Buzz.

Highlights

MPV én bestelwagen

Komende herfst op de weg

Later ook als 4x4

De Volkswagen ID Buzz is de langverwachte productieversie van de Microbus Concept uit 2001, de Bulli Concept uit 2011 en natuurlijk vooral de ID Buzz Concept uit 2017. Wat al die concepts gemeen hebben is dat ze waren geënt op de Volkswagen Type 2, het eerste busje van VW uit de vroege jaren vijftig en tot op de dag van vandaag de droomauto van elke zichzelf respecterende hippie en surfdude. Met je plank achterin naar Venice Beach om jezelf op te voeren aan de haaien; mooier werd het niet.

Aangezien de ID Buzz op het MEB-platform staat, is hij niet alleen wat betreft zijn design een knipoog naar de eerste VW-busjes. Immers, met zijn motor achterin en achterwielaandrijving is de Buzz ook onderhuids een vleugje T1. Vooral in de two-tone uitvoeringen zijn de overeenkomsten goed te zien, dankzij de afhangende punt in de neus. Maar ook de voorste zijruitjes doen denken aan de oude Bulli.

Interieur

Die ruitjes dragen bij aan het goede zicht rondom in de ID Buzz. Verder valt op dat het dashboard lekker ruimtelijk en rustig oogt. De overeenkomsten met de ID3 zijn onmiskenbaar, maar de typische knop aan de klokkenwinkel om tussen D en R te kiezen is verdwenen. 'Schakelen' doe je in de ID Buzz met een hendel aan de stuurkolom. Het interieur van de ID Buzz is grotendeels gemaakt van gerecyclede materialen en (in de toekomst geldt dat voor de hele ID-reeks) dierlijke materialen zijn taboe.

De personenversie van de ID Buzz is in de eerste instantie een vijfzitter en biedt in die configuratie 1.121 liter bagageruimte, wat je bijna verdubbelt tot 2.205 met de rugleuning van de achterbank plat. De bestelversie, Cargo genaamd, heeft 3,9 kuub vrachtruim en kan daar twee europallets kwijt. Voor extra lange stukken kun je de underload-optie nemen, waarmee spullen onder de stoelen door schuiven. Eveneens een optie op de Cargo zijn twee zijwaarts openende achterdeuren. De Cargo heeft alleen rechts een schuifdeur, de personenversie aan weerszijden, waarbij elektrische bediening een optie is.

Motorisering

De ID Buzz komt er in de eerste instantie alleen met de bekende 150 kW/310 Nm motor op de achterwielen en het 82 kWh accupakket, dat effectief 77 kWh levert. Daarmee moet de ID Buzz, afhankelijk van de uitvoering, rond de 420 km WLTP kunnen halen. Laden gaat aan de wisselstroom met drie fasen met 11 kW, gelijkstroom snelladen doet hij met maximaal 170 kW, waarmee je in net geen halfuur van 5 naar 80 procent gaat. De topsnelheid is afgeregeld op 145 km/h, over de 0-100 sprint doet VW nog geen uitspraak.

De ID Buzz komt komende herfst op de markt, in eerste instantie met de hierboven beschreven aandrijflijn. Later komen er ook andere accuvarianten, een daarvan kleiner en de andere groter dan deze. De personenversie komt volgend jaar ook met langere wielbasis die dan naar keuze als zes- of zevenzits wordt ingericht. De kampeerliefhebbers mogen zich verheugen op een California en de avonturiers worden in de toekomst bediend met een 4x4-versie.