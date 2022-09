Volkswagen ID Buzz als ambulancebroeder

Volkswagen heeft tijdens de bedrijfswagenbeurs IAA Transportation in Hannover onder meer een heel kleurrijke ID Buzz gepresenteerd. Die draagt zijn drukke stickervelletje niet zomaar, de elektrische Volkswagen is namelijk uitgevoerd als ambulance.

Zoals elk jaar is het Duitse Hannover het podium van de IAA Transportation, een bedrijfswagenbeurs waar Volkswagen een ambulance op basis van de ID Buzz parkeert. De speciale ID Buzz wordt door Volkswagen bepaald niet uitvoerig belicht en dus is het niet helder wat zich in de de ambulance afspeelt.

Vanbuiten is de ID Buzz in ieder geval bestickerd als ambulance en krijgt onder meer een lichtbalk op zijn dak. Je zou denken dat de Notarzt-Buzz is gebaseerd op bestelversie ID Cargo, maar dat lijkt niet het geval. De ID Buzz Cargo heeft immers dichte middelste en achterste zijruiten terwijl op de foto duidelijk is te zien deze als ambulancebroeder uitgedoste ID Buzz in ieder geval in het midden transparante ruiten heeft.

De Volkswagen ID Buzz heeft in Nederland vooralsnog een vanafprijs van een kleine €70.000. Daarvoor krijg je een behoorlijk afgeladen introductieversie. Op termijn moet de vanafprijs zakken naar zo'n 55 mille.

Volkswagen toont verder een tot taxi omgetoverde Multivan, die in ieder geval in Duitsland gewoon bij de fabriek is te bestellen.