Dat Volkswagen aan een elektrische sedan werkt, is geen geheim. De in 2018 onthulde ID Vizzion vormt een aardige voorbode daarop. Toen zei Volkswagen dat dankzij het accupakket van 111 kWh een actieradius van 665 kilometer mogelijk moest zijn. Dat doel is nu volgens berichten van Automotive News verhoogd naar 700 kilometer. Momenteel heeft de auto intern de aanduiding 'Aero-B' gekregen, wat erop duidt dat aerodynamica een belangrijke speerpunt is. De definitieve naam van de sedan is nog in nevelen gehuld, net als de specificaties. Qua vermogen wordt er gesproken over circa 400 pk voor de sterkste variant. Het ligt voor de hand dat Volkswagen de sedan op een verlengde versie van het MEB-platform zet.

Op termijn is het naar verluidt de bedoeling dat de 'Aero-B' de Passat en de Arteon in Europa vervangt. Dat betekent dus dat de auto hoogstwaarschijnlijk in de middenklasse gepositioneerd gaat worden. Een andere EV waarvoor een actieradius van 700 kilometer wordt beloofd, is de Mercedes-Benz EQS, die vanaf volgend jaar als elektrische rangetopper van Das Haus op de markt komt. Die auto staat echter wel een paar treden hoger op de ladder dan de 'Aero-B'. Tesla stelt dat z'n nieuwe Model S 'Plaid' nog een stap verder gaat en stelt kopers 'meer dan 840 km' in het vooruitzicht.