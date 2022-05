Volkswagen brengt unieke 'Half-track Fox' opnieuw tot leven

Volkswagen produceerde zelf nooit een halftrack-versie van de T1. In 1962 begon deze T1 zijn leven dan ook als een reguliere versie. De auto belandde in Oostenrijk en kwam daar in de handen van Volkswagen-monteur Kurt Kretzner terecht. Kretzner, volgens de overlevering een begenadigd skiër, vond het opvallend dat er in de bergen maar weinig busjes aanwezig waren die je kon inzetten op ruiger terrein. "Ik was daar naar op zoek, maar kon de auto van mijn dromen niet vinden. Dus besloot ik maar om hem zelf te bouwen", aldus Kretzner in de verkoopbrochure van de halftrack.

Inderdaad, een verkoopbrochure, want Kretzner was van plan zijn creatie ook daadwerkelijk te gaan produceren. Hij had vier jaar nodig om de bergbeklimmer te bouwen. De T1 kreeg vier assen, waarvan de voorste twee kunnen sturen. Boven de vier assen zit een soort treeplank, omdat de wielen en de rupsbanden breder zijn dan de T1 zelf. Voor meer grip zitten er dubbele 14-inch banden om de vier wielen aan de voorkant. Om de achterste twee aangedreven assen zit een rupsband. Aan het vermogen van de T1 deed Kretzner niets. De 1,2-liter viercilinder boxermotor met 34 pk moest de Half-track Fox dus de bergen op duwen. Je voelt wellicht al aankomen: dat ging niet heel vlot. De topsnelheid van de Half-track Fox ligt op 35 km/h. Net iets minder snel dan een echte vos kan rennen.

Waarom dan geen rupsbanden op alle vier de wielen? Dat zou het een stuk ingewikkelder hebben gemaakt om de T1 te besturen. Dankzij de vier sturende voorwielen bedraagt de draaicirkel minder dan tien meter, waardoor de halftrack behoorlijk wendbaar is. Al met al is het een interessant concept, maar helaas voor Kretzner kwam het nooit van de grond. In de periode tot 1968 bouwde hij twee exemplaren. Bij de derde stopte hij met de productie. Waarom is niet helemaal duidelijk, maar het ligt voor de hand dat het publiek weinig interesse had in een dergelijke T1 en dat het, aangezien het ging om handwerk, een vrij dure aangelegenheid was om een Half-track Fox te bouwen.

Dit exemplaar is voor zover bekend de enige nog bestaande Half-track Fox. Na een paar decennia voornamelijk onder de radar te zijn geweest, kwam hij in de jaren '90 in handen van het Porsche Museum in Gmünd. Daarna kwam het busje in handen van 'Bullikartei e.V.', een club liefhebbers van de T1. Die probeerden de halftrack in 2005 te restaureren, maar dat project mislukte vanwege logistieke redenen. In 2018 kwam de bijzondere T1 in handen van VWCV Classic Vehicles en werd er direct een restauratieproject opgestart. De Half-track Fox op de foto's is het resultaat daarvan. Ook het interieur werd aangepakt, waarbij met name de grote hoeveelheid hout opvalt. Een bijzonder project rondom een unieke en tamelijk bizarre auto!