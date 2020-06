Volkswagen: 'Autoverkoop in 2022 pas op oude niveau'

Het mag geen verrassing heten dat 2020 de boeken in gaat als een dramatisch jaar voor de auto-industrie. Niet alleen lagen de fabrieken wereldwijd geruime tijd stil, maar ook bleef het lang stil bij de dealers. Voor Europa wordt er vooralsnog gerekend op een krimp van pakweg 25 procent over het hele jaar gezien. De schatting is dat er in Europa dit jaar ruim 3 miljoen minder auto's worden verkocht dan vorig jaar. Wie denkt dat we in 2021 weer met een schone lei beginnen, heeft het volgens Volkswagen mis. Christian Dalheim, hoofdverantwoordelijk voor de sales binnen het concern, verwacht een langdurige lagere vraag.

Dalheim stelt tegenover de Britse autobranchevereniging SMMT dat er een V-vormig herstel wordt verwacht, maar dat de goede kant van die V er pas in 2022 op zit. Kort gezegd: pas in 2022 worden in Europa de verkoopcijfers naar verwachting vergelijkbaar met de situatie van vóór corona. Voor China zet Dalheim in op een sneller herstel: "De V is daar erg steil en het zit er daar al bijna (op normaal niveau, red.), dus daar zal het al snel weer normaal zijn én blijven. Voor de VS geldt waarschijnlijk hetzelfde beeld als Europa, maar dat is moeilijker te voorspellen." Zuid-Amerika krijgt het volgens de Duitser het zwaarst. Daar verwacht hij pas een herstel van het niveau 'ver in 2023'.