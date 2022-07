Volgend Formule 1-seizoen opnieuw drie sprintraces

Dit jaar zijn er, net als vorig jaar, drie raceweekenden in de Formule 1 waarin een sprintrace wordt gehouden. Volgend jaar is dat ook weer het geval. Het is nog niet bekend waar de sprintraces plaatsvinden.

Er komen in het Formule 1-seizoen van 2023 weer drie sprintraces. Mogelijk worden het er nog meer, maar de FIA is voorlopig alleen akkoord met drie sprintraces, meldt Racefans.net. De organisatie van de Formule 1 en de F1-teams wilden er eigenlijk zes houden, alleen is het voorlopig dus nog even niet zo'n feest. De FIA wil eerst nog onderzoeken in hoeverre hier draagvlak voor is onder zijn personeel in de Formule 1.

Het principe van de sprintraces blijft hetzelfde. Dat betekent dat er op vrijdag al gekwalificeerd wordt en die uitslag de startopstelling van de sprintrace op zaterdag bepaalt. De uitslag van de sprintrace van 100 km bepaalt vervolgens de startopstelling voor de Grand Prix op zondag. Ook worden er weer punten uitgedeeld aan de top 8-finishers. De winnaar krijgt 8 punten, de nummer twee 7, enzovoort.

De snelste man in de kwalificatie op vrijdag komt net als dit jaar officieel in de boeken als degene die pole position pakt, ook al kan deze vervolgens door de sprintrace alsnog de eerste startplek voor de GP kwijtraken. Vorig jaar gold de winnaar van de sprintrace nog als degene die officieel pole position achter zijn naam mocht noteren voor dat weekend. In wezen maakt het geen verschil, behalve voor de statistieken en wanneer de pole position-award wordt uitgedeeld.

Het is nog niet bekend waar de drie sprintraces volgend jaar worden gehouden. Dit jaar waren er al twee, in Imola en in Oostenrijk. De derde vindt plaats in Brazilië.