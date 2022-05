Vinfast verplaatst officieel hoofdkantoor naar Singapore

Denk niet dat Vinfast met deze stap ineens een bedrijf uit Singapore is. Volgens dezelfde logica zou Stellantis immers Nederlands zijn, want die autogigant heeft zijn hoofdkantoor officieel in Amsterdam. Volgens Reuters koopt Vinfast in Singapore echter wel degelijk een gebouw en wordt het ook een operationele ‘hub’, waar Vingroup-CEO Le Thi Thu Thuy naar verluidt ook daadwerkelijk tijd wil gaan doorbrengen. Het operationele hoofdkantoor blijft echter wel gevestigd in Vietnam, waar ook Vinfasts moederbedrijf Vingroup is gevestigd.

Volgens het bericht neemt Vinfast deze stap omdat Singapore als ‘de meest ontwikkelde markt van Zuidoost-Azië’ meer vertrouwen wekt bij investeerders dan Vietnam. Vanuit Singapore wordt overigens ook de Amerikaanse beursgang op poten gezet, dus wellicht spelen Amerikaanse Vietnam-associaties hierbij ook nog een rol.

Vinfast is nieuw, maar gaat lekker hard. We vernamen onlangs al wat de volledig elektrische VF8 en VF9 in Nederland moeten kosten. Ondertussen wordt er ook gewerkt aan een Amerikaanse fabriek, waar Vinfast om te beginnen al 2 miljard dollar in pompt. De eerste ‘batch’ auto’s voor de Europese en Amerikaanse markt moet binnenkort in Vietnam van de band lopen.