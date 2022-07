VinFast grote speler in Vietnamese autoverkopen

De Vietnamese fabrikant VinFast brengt nog dit jaar zijn eerste auto's naar de Europese en Nederlandse markt. In welke mate de Nederlandse consument voor de automobiele waren van het bedrijf te porren zijn, zal de komende jaren duidelijk worden. In thuisland Vietnam is VinFast in ieder geval niet uit de verkoopstatistieken weg te slaan.

In Vietnam zijn in juni 23.757 nieuwe personenauto's verkocht. In Nederland werden in die maand zo'n 30.000 nieuwe personenauto's geregistreerd, bijna 9 procent minder dan in diezelfde maand van 2021. In Vietnam is een veel minder sterke daling het aantal registraties waar te nemen. In juni werden namelijk slechts 441 minder nieuwe auto's gekentekend dan in diezelfde maand vorig jaar, wat neerkomt op een procentuele afname van slechts 1,8 procent. Kijken we naar de eerste zes maanden van dit jaar dan valt op dat het aantal nieuw gekentekende personenauto's juist is toegenomen. En niet zo'n beetje ook. In totaal zijn er dit jaar namelijk 203.118 nieuwe auto's geregistreerd, 35,6 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2021. De stevige groeicijfers hebben vooral te maken met de verkopen die vorig jaar juist enorm de min in doken.

Toyota mag zich in Vietnam tot nu toe de verkoopkoning van 2022 noemen. Het merk verkocht er namelijk ruim 43.000 nieuwe personenauto's en is daarmee goed voor een marktaandeel van dik 21 procent. Op plek twee staat Kia (35.485 auto's, marktaandeel bijna 18 procent). Op plek drie vinden we Hyundai dat met 33.395 verkochte auto's in het eerste halfjaar van 2022 Kia op de voet volgt. Honda, Mazda en Mitsubishi vullen achtereenvolgens de vierde, vijfde en zesde plek in.

Populairste automerken jan-juni 2022, Vietnam

Merk Jan-juni 2022 Procentueel verschil Marktaandeel 1 Toyota 43.092 56,97% 21,22% 2 Kia 35.485 64,62% 17,47% 3 Hyundai 33.395 15,17% 16,44% 4 Honda 20.192 69,25% 9,94% 5 Mazda 19.059 50,84% 9,38% 6 Mitsubishi 15.697 16,55% 7,73% 7 Vinfast 14.737 -7,54% 7,26% 8 Peugeot 6.594 93,66% 3,25% 9 Suzuki 4.692 21,81% 2,31% 10 Ford 2.555 -38,82% 1,62%

Op de zevende plaats vinden we VinFast, de nationale fabrikant die onderdeel uitmaakt van het gigantische conglomeraat Vingroup. In het eerste halfjaar van dit jaar zijn 14.737 nieuwe auto's van VinFast gekentekend. Dat waren er wel 7,5 procent minder dan in diezelfde periode van 2021, maar VinFast is in zijn thuisland wel mooi goed voor een marktaandeel van 7,3 procent. Het merk heeft er zelfs twee modellen in de verkoop-top-10 staan, waarvan er zelfs eentje een positie op het ereschavot heeft weten op te eisen. De Toyota Corolla Cross is in de eerste zes maanden van 2022 het best verkochte model, de Hyundai Accent eindigde er vlak achter. Op plek drie staat de VinFast Fadil, in feite een Opel Karl Rocks met VinFast-badges en afwijkende designelementen. In tegenstelling tot de modellen die VinFast in Nederland gaat verkopen, heeft de Fadil gewoon een benzinemotor. Op plek tien vinden we de VinFast VF e34, een door Pininfarina ontworpen elektrische cross-over met een 44,5 kWh accu en een 150 pk sterke elektromotor. De VF e34 is de eerste EV van VinFast en ook de eerste elektrische auto die in Vietnam is gebouwd.

Best verkochte auto's jan-juni 2022, Vietnam