Vinfast-CEO: 'We komen naar Nederland'

Vinfast, een Vietnamese autofabrikant die een reeks elektrische modellen op de markt heeft gebracht, komt naar Europa. Dat was al bekend, maar nu spreekt de CEO specifiek over Nederland.

Vinfast is weliswaar nog een onbekende naam voor de gemiddelde Nederlandse consument, maar het merk heeft een aanbod dat er interessant uitziet. Begin dit jaar toonde het de VF31, VF32 en VF33, drie elektrisch aangedreven SUV's, respectievelijk voor het C-, D- en E-segment, die men ook in Europa aan de man wil brengen. Vinfast voorziet ze van aandrijflijnen die prestaties beloven die we van EV's uit die segmenten mogen verwachten.

De VF31 (foto's 1 en 2) is 116 pk sterk en heeft een actieradius van 300 km. Daarboven staat de 204 pk (1 motor) of 409 pk (2 motoren) sterke VF32 (foto's 3 t/m 6), die minimaal 504 km ver moet komen op een volle accu. De grootste, de VF33 (foto's 7 t/m 10), heeft altijd 409 elektro-pk's en komt volgens Vinfast 550 km ver. Over smaak valt niet te twisten, maar ze zien er ook niet gek uit.

Veelbelovend dus, en er is goed nieuws voor Nederland. Een Europese introductie zat al in de pijplijn, nu geeft Vinfast-CEO Nguyen Thi Van Anh meer duidelijkheid daarover: "We gaan naar Noord-Amerika en Europa op hetzelfde moment. In Europa gaan we naar Duitsland, Frankrijk en Nederland," aldus Anh volgens Reuters. Wij zijn dus één van de drie gelukkigen, al moet natuurlijk nog blijken of Vinfast werkelijk iets toevoegt op de Nederlandse markt. Over prijzen wil Anh zich nog niet uitlaten, wel stelt hij dat de marktintroductie hier in 2022 plaatsvindt. We wachten in spanning af.