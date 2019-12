Vijfhonderdste Tesla Supercharger in Europa

Tesla heeft zojuist zijn vijfhonderdste Supercharger-station in Europa geopend. Het kakelverse laadstation van Tesla staat in Londen en markeert het begin van de uitrol van Tesla's nieuwste V3 Superchargers op ons continent.

Tesla opende in 2013 zijn eerste Europese Supercharger-laadstation en inmiddels staat de teller al op 500 stuks. Het vijfhonderdste exemplaar, dat een plek krijgt in Londen, is een welkome aanvulling. Met de Model 3 doet Tesla vooral in landen als Nederland en Noorwegen bijzonder goede zaken. 2020 is bovendien het jaar waarin het Tesla-gamma in Europa wordt uitgebreid met de Model Y, een auto die het in zich heeft de verkopen van Tesla verder te laten toenemen.

Tesla heeft verspreid over 24 landen inmiddels 4.700 afzonderlijke Superchargers, aangezien nagenoeg alle Supercharger-stations meerdere laadpunten hebben. Het grootste Europese station bevindt zich in Noorwegen en heeft 44 zogeheten 'stalls'. In China heeft Tesla overigens nog drie laadstations met maar liefst 50 laadplekken. Het Supercharger-station in Badhoevedorp is met 32 laadpunten het grootste station van Nederland.

De opening van het vijfhonderdste Supercharger-station in Europa laat direct het startschot klinken van de Europese uitrol van Tesla's V3-Superchargers, de nieuwste versie van Tesla's laadsysteem. Het nieuwe Supercharger-station in Londen, in Park Royal, krijgt naast acht V2-Superchargers ook de beschikking over acht van deze nieuwe V3-exemplaren. Deze palen hebben een piekvermogen van 250 kW en laten het delen van laadvermogen - mits je een Model S of Model X met CSS-stekker aansluit - tot het verleden behoren. De komst van de V3-Superchargers betekent overigens niet dat Tesla geen aandacht meer schenkt aan de exemplaren van de V2-generatie. Het piekvermogen van deze exemplaren werd onlangs verhoogd van 120 naar 150 kW en Tesla belooft deze Superchargers ook in de toekomst te blijven verbeteren.