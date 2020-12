Vijf populaire klassiekers die vrijgesteld worden van apk

Met ingang van 2021 vervalt de apk-plicht voor auto's die 50 jaar of ouder worden . Dat betekent dat er heel wat klassiekers in Nederland niet meer naar de keurmeester hoeven. Tijd om een aantal van de 'gelukkigen' te belichten.

Volkswagen Kever

De Volkswagen Kever is al sinds jaar en dag de populairste oldtimer in Nederland. Niet gek, als je bedenkt hoeveel er wel niet gemaakt zijn en dat je ooit niet naar buiten kon zonder er eentje tegen te komen. Uit cijfers van RDC en de Bovag bleek vorig jaar dat er krap 9.000 Kevers rondrijden in Nederland. Natuurlijk zal een aanzienlijk deel daarvan voorlopig nog geen 50 jaar oud zijn, maar voor alle Kevers van januari 1971 of daarvoor vervalt komende maand dus de apk-plicht. Dat zal toch ook al best een aardig deel van de Kevers zijn. Overigens zijn de Kevers uit de jaren 50 nu al vrijgesteld van apk, maar die zijn uiteraard een stuk zeldzamer.

Citroën 2CV

Met maar liefst 6.663 exemplaren was de 2CV vorig jaar op de Kever na de breedst vertegenwoordigde klassieke auto in Nederland. Bij de 2CV geldt echter ook dat er heel veel tussen zitten die voorlopig nog gewoon om de twee jaar gekeurd dienen te worden. 'Eendjes' uit de jaren 60 zijn immers relatief dun gezaaid. Ter vergelijking; we treffen 27 Kevers in het occasionaanbod uit de jaren 60 en slechts 4 2CV's. De meeste Eendjes krijgen dus voorlopig nog wel even een uitnodiging van de RDW, maar de komende jaren zal dat aantal rap verminderen.

Opel Kadett

De meeste klassieke Opel Kadettjes die Nederland rijk is, moeten waarschijnlijk nog wel even wachten tot ze 50 jaar oud zijn, maar een breed scala aan Kadetts A en B in ons land zal volgend jaar niet meer worden opgeroepen voor de periodieke keuring. Voor de Kadett B houdt het - als de wetgeving zo blijft - over dik twee jaar in z'n geheel op. De Kadett C, de nog het breedst vertegenwoordigde klassieke Kadett, wordt tot minstens 2023 gewoon nog eens in de twee jaar onder de loep gelegd.

Fiat 500

Wie een hele vroege Fiat 500 heeft, hoeft nu al niet meer langs de keurmeester. Het zwaartepunt van de 500-productie lag echter in de jaren 60 en dus zal ook het gros van de pakweg 2.800 500's op 's lands wegen vanaf 2021 apk-vrij zijn. Nou is de 500 echt een beetje een 'mooiweerauto' met vaak zeer gepassioneerde liefhebbers als eigenaren, dus reken maar dat ze zonder de apk-keuring niet zomaar in slechte staat zullen vervallen. Onderhoud is ook betrekkelijk eenvoudig, dus dat scheelt.

Citroën DS

De tijden dat de Citroën DS nog in groten getale voor dagelijks gebruik werden gereden, liggen inmiddels toch wel goeddeels achter ons. De exemplaren die met een beetje bijlappen weer ternauwernood door konden, lijken nu toch wel behoorlijk in de minderheid. Daar zal de apk vast een aandeel in hebben gehad. Van de pakweg 1.900 die er nog rondrijden in Nederland, zal ongetwijfeld een flink deel uit de jaren 60 komen en voor die 'Snoeken' is het nu gedaan met de apk. Gezien de enorme liefhebbersschare zullen ze vast goed verzorgd worden, al kan het zeker bij een vrij gevoelige auto als de DS nooit kwaad om af en toe zelf extra scherp te zijn op zaken die de keurmeester liever niet had gezien.