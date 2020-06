Vijf leuke gebruikte Targa's (en een T-top)

Toyota MR2

Een compacte Japanse tweezitter met middenmotor, achterwielaandrijving, een stijlvolle koets én een T-topdak, daarvoor moeten we een hele tijd terug in de geschiedenis. De Toyota MR2 was het resultaat van een bijzonder recept. Destijds was het al een echte aandachtstrekker en dat is tegenwoordig al helemaal het geval. Het rijdt ook nog eens heel leuk, dus je geniet er niet alleen als omstander van. Dit exemplaar uit 1987 heeft weliswaar al redelijk wat ervaring, maar zijn prijs (€12.950) komt overeen met de gewildheid.

Toyota Supra

We blijven even bij Toyota, want hoger in het gamma was er natuurlijk ook de Supra nog. Daar was wél een volwaardige Targa van beschikbaar, want het hele middendeel van het dak kon eruit genomen worden. De Supra is uitgegroeid tot één van de meest gewilde klassiekers uit het land van de rijzende zon en niet zonder reden. Dit 30 jaar oude exemplaar heeft de geblazen 238 pk sterke 3,0-liter zes-in-lijn onder de kap en is daarmee ook voor hedendaagse begrippen nog serieus snel. Wie écht grof geweld wil, moet echter kijken naar de Supra's met de beroemde 1JZ-motor onder de kap. Dit is in ieder geval ook al een pareltje, al moeten er eigenlijk wel even originele wielen onder.

Honda CRX Del Sol

Van de spectaculaire Supra naar de Honda CRX Del Sol is even een behoorlijke overstap. Deze leuke tweezitter is ook qua prijs van een totaal andere orde. Voor slechts €2.750 staat deze rode uit 1992 te koop. De wielen en het aftermarket-luchtfilter verklappen dat er wel wat aan gerommeld is, dus de hoofdprijs mag het zeker niet meer kosten. Het steekt in ieder geval goed in elkaar en mits roestvrij heb je hier waarschijnlijk een ontzettend leuke auto voor deze zomer aan. Nu nog hopen dat deze Del Sol ook op deze wijze z'n dakje wegwerkt, want dat is al een heel schouwspel an sich.

Suzuki Cappuccino

Is dit dan alleen maar een Japans lijstje? Nee hoor, de Duitser die je verwacht komt zo. Eerst nog even deze blije rakker van Suzuki. De Cappucino verovert je hart alleen al wegens z'n kleine en toch sportieve koetsje. Dat het middendeel van het dak eruit kan bij deze echte Targa, maakt het alleen maar mooier. Lekker bescheiden maar toch bijzonder. Het is een kleine en relatief lichte auto, dus het zakformaat motortje (0.6 turbo) weet nog redelijk raad met de slechts 721 kilo zware Cappuccino. 0-100 km/h is in een alleszins nette acht seconden achter de rug. Op de snelweg houdt het feest vervolgens wel redelijk vroeg op (140 km/h). Dat het een zeldzaamheid is hier in Nederland, zie je ook terug in de prijs. Voor €11.950 moet dit wel echt precies zijn wat je zoekt.

Porsche 911 Targa

Hoe kon het ook anders? Uiteraard mag de Porsche 911 Targa niet ontbreken. We hebben qua andere sportieve 'Targa's' onder andere een Pontiac Firebird, Chevrolet Corvette en Jaguar XJ-S even laten schieten voor de auto die de term Targa tot op de dag van vandaag springlevend houdt. Ja, het is ook direct de allerduurste uit dit rijtje. €28.250 wordt er gevraagd voor deze 996 uit 2002. De kleur is misschien wat standaard en de 996 is niet de meest geliefde 911, maar dit is natuurlijk wel het echte werk. Zowel met open als dicht dak is genieten geblazen, al is het met het dak eraf natuurlijk vooral voor de oren wel het allerlekkerst. Dan hoor je de 3.6 boxermotor achter je pas echt lekker z'n werk doen.