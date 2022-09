Verstappen eindelijk hoopvol voor Monza: 'Nu is het anders'

Max Verstappen en Monza; het is nooit echt een topcombinatie geweest. De 24-jarige coureur eindigde nooit hoger dan de vijfde plaats in 'The Temple of Speed'. De afgelopen twee keer haalde hij de eindstreep niet eens. Een belangrijk probleem was meestal de topsnelheid van zijn auto. Tot voor kort de achilleshiel van de Red Bull, zeker toen-ie nog de Renault-motor aan boord had. Dat is nu een heel ander verhaal: "Met de topsnelheid die we nu hebben kan het wel een competitief weekend worden," aldus Verstappen op zijn eigen website. "We hadden (voorheen, red.) nooit een goede topsnelheid, dus dan score je hier niet lekker. Ik heb ook technische problemen en gridstraffen gehad."

Niet alleen is de topsnelheid van de Red Bull nu veel beter dan in het verleden, het is mogelijk wat dat betreft zelfs de beste auto voor Monza. Op Spa bleek al wel dat de RB18 op de rechte stukken niet te stuiten was. Ook eerder in het seizoen viel dat al meermaals op. Wel is het zaak om behoorlijk voorin te starten, want inhalen is niet makkelijk op Monza, weet de titelverdediger: "Met de huidige generatie auto's moet het inhalen wat makkelijker zijn, maar als je eenmaal in een 'DRS-trein' zit, kun je niet veel doen."

De Grand Prix van Italië begint zondag om 15:00 u. Vandaag worden de eerste en tweede vrije training er al verreden. Die beginnen respectievelijk om 14:00 u. en 17:00 u.