Vernieuwde Toyota Prius geprijsd

Toyota heeft de Prius in een (ver)nieuw(d) jasje gehesen. De Nederlandse prijs is nu bekend. Over een maand staat de auto bij de plaatselijke dealers.

Instappen in de hybride-aangedreven Prius kan vanaf € 32.995. Voor dat geld vinden we onder de kap een 1,8-liter benzinemotor waaraan Toyota een elektromotor heeft gekoppeld. De Dynamic staat in de prijslijst als instapper vermeld. Deze versie is standaard onder andere van bi-led-koplampen, automatische klimaatregeling, stoelverwarming en een achteruitrijcamera voorzien. Via de infotainment heb je toegang tot de DAB+-radio en is het mogelijk om apparatuur middels bluetooth te verbinden. Voor Toyota’s Touch 2 Go Plus navigatiesysteem is een extra investering nodig.

De Excutive is het tweede en daarmee laatste optiepakket. Naast een schuif- en kanteldak is deze versie van lederen bekleding, een premium audiosysteem en een uitgebreider parkeerhulpsysteem voorzien. Prijzen voor deze versie beginnen bij € 36.395. Op 15 april maakt de vernieuwde Prius zijn opwachting bij de Nederlandse dealers.