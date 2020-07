Vernieuwde Peugeot 3008 mogelijk in beeld

De tijd vliegt, ook in autoland. Het is inmiddels al een kleine vier jaar geleden dat Peugeot de huidige generatie 3008 aan zijn portfolio toevoegde. Aan een opgefriste versie wordt gewerkt, en als we de Peugeot-adepten van Forum-Peugeot.com mogen geloven, zijn van die auto nu de eerste beelden opgedoken.

Peugeot stelde de 3008 in 2016 tijdens de Autosalon van Parijs aan de wereld voor, en dat betekent dat de SUV-achtige samen met auto's als de 108 en 308 tot de oudere modellen van het merk behoort. Op Forum-Peugeot.com zijn afbeeldingen opgedoken van wat mogelijk de gefacelifte 3008 is. We houden nog een kleine slag om de arm.

Op de digitale afbeeldingen is een 3008 te zien die net als grote broer 508 zijn modelnaam ook op de snuit heeft staan. Net als bij klassieke Peugeots is de modelnaam geplaatst tussen de grille en de motorkap. Dat is niet de enige opvallende wijziging. De complete voorbumper is nieuw en voorzien van nieuwe luchtinlaten, waarvan de exemplaren aan de zijkanten het meest in het oog springen. Daarnaast is niet alleen de grille, maar ook de vormgeving van de koplampen volledig nieuw. De koplampen, waarin nog altijd een klein hapje genomen is, zijn net als bij auto's als de 208 en 508 versmolten met twee verticale ledstrips. Een soort slagtanden. De koplampen lopen ditmaal een stukje door in de grille.

Of op deze set afbeeldingen daadwerkelijk de vernieuwde 3008 is te zien, durven we nog niet met zekerheid te zeggen. Later dit jaar komen we ongetwijfeld achter de waarheid.