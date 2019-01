Vernieuwde BMW 7-serie duikt weer op

BMW heeft een facelift doorgevoerd op zijn vlaggenschip 7-serie, maar heeft zowel de informatie als de foto's nog niet zelf vrijgegeven. Wel kunnen we het vooraanzicht van de vernieuwde topsedan dankzij de Twitter-pagina van ene Stan Rudman in ons opnemen.

Gisteren konden we je al een stukje van de neus van de vernieuwde BMW 7-serie laten zien en ook vandaag is het de voorkant van de sedan die in beeld is verschenen. Ditmaal is de complete voorzijde van de auto te zien en daarmee wordt direct duidelijk dat de topsedan een imposant voorkomen krijgt.

De 7-serie is gezien zijn formaat natuurlijk al een auto die de aandacht trekt, maar deze vernieuwde serie weet die aandacht ongetwijfeld nog beter naar zich toe te trekken. De Siebener krijgt in zijn grille enorme nieren, die nu min of meer met elkaar 'vergroeid' zijn en overeenkomsten vertonen met de wijze waarop het front van de X7 is getekend. Ook zien we beter dan ooit dat de koplampen platter én scherper zijn getekend dan voorheen. Onder aan de voorkant hangt een nieuw vormgegeven voorbumper. Wat er aan de achterzijde wordt aangepast, zal later blijken.

Op motorenvlak verwachten we geen enorme wijzigingen. Het is vooral het binnenste van de 7-serie waar de noviteiten te vinden zullen zijn. BMW monteert waarschijnlijk een volledig digitaal instrumentenpaneel en een nieuw stuurwiel in zijn topsedan en ook wordt het infotainmentsysteem uiteraard helemaal actueel gemaakt.