Vernieuwde Audi A6 vanuit alle hoeken

In de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie zijn foto's opgedoken van de vernieuwde Audi A6. Althans, van de Chinese versie van de A6, de A6 L. De A6 L is de langere variant van 'onze' A6. Die Chinese Audi A6 L heeft een wielbasis die met 3,02 meter 10 centimeter groter is dan het hier bekende model. Dat is niet nieuw, de verlengde uitvoering van de huidige A6 bestaat immers al sinds 2018. Op deze foto's zie je de Audi A6 L echter met een gewijzigd front.

We zullen het je zeker niet kwalijk nemen als je meermaals naar de foto's hebt moeten kijken om iets nieuws te ontdekken. Heftig lijkt de bijpuntsessie die Audi op de A6 doorvoert dan ook niet te worden. De herziene Audi A6 L lijkt - als S-Line - in ieder geval een anders ingedeelde grille te krijgen waarbij de horizontale lamellen meer 'gesegmenteerd' zijn uitgevoerd. Daarnaast is de voorbumper van de A6 in S-Line-trim iets aangepast, het chroomkleurige ornament in de grootste 'koelopeningen' is namelijk nieuw. Ook krijgt de niet als S-Line uitgevoerde A6 een ietwat veranderde voorbumper. Opvallend is de indeling van de koplampen. We zien hier geen led-matrixkoplampen, wat natuurlijk niet wil zeggen dat die kijkers met T-vormige lichtsignatuur niet terugkeren. De indeling van de koplampen op deze foto's is met name aan de onderkant net even anders dan we gewend zijn.

We verwachten dat de voor de Europese markt bestemde versie van de Audi A6 weinig van deze herziene A6 L gaat afwijken. De onthulling van de gefacelifte A6 laat niet lang meer op zich wachten.