'Verleng 8% bijtelling naar 2021!'

Wie in 2020 een elektrische auto geleverd krijgt en die zakelijk wil rijden, betaalt over de eerste € 45.000 van de fiscale prijs 8 procent bijtelling. Dit fiscale voordeel wordt langzaam maar zeker afgebouwd en volgens de huidige planning stapt de fiscus in 2021 over op een bijtellingstarief voor EV's van 12 procent en wel over de eerste € 40.000 van de fiscale prijs. Vereniging Zakelijke Rijders (VZR), een belangenbehartiger van de Nederlandse zakelijke rijder, roept het kabinet op om de wijziging naar 12 procent bijtelling met een jaar uit te stellen en bijtellingsnorm voor EV's die momenteel geldt (8 % over de eerste € 45.000) ook in 2021 aan te houden.

VZR doet de oproep vanwege het feit dat nagenoeg alle grote autofabrikanten hun fabriekspoorten in Europa en veelal ook daarbuiten hebben gesloten vanwege de mogelijke verdere verspreiding van het coronavirus. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de autoproductie en dus ook voor de levering van auto's met een elektrische aandrijflijn. VZR voorspelt voor het eind van het jaar logischerwijs weer een forse run op EV's. Als VZR zijn zin krijgt, betekent dat dat pas in 2022 12 procent bijtelling over de eerste € 40.000 van de fiscale waarde van een EV betaald hoeft te worden.

Voorzitter Jan van Delft ziet het als volgt: “Het stilvallen van de productie levert zeker voor de EV-producerende merken, maar ook voor de berijders, een probleem op. Om te zorgen dat alle reserveringen ook geleverd kunnen worden is tijd nodig. Een drempel van een verhoogde bijtelling past daar niet bij. Als het Songfestival een jaar kunnen verzetten, dan kunnen we dat met de bijtelling ook!”