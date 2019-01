Verkooprecord voor Groupe PSA

Groupe PSA heeft ondanks een stevige verkoopafname in China in 2018 tóch een recordjaar gedraaid.

Groupe PSA heeft zijn verkopen vorig jaar met 6,8 procent zien toenemen tot zo'n 3.878.000 auto's. Daarmee heeft het Franse concern zijn beste jaar ooit gedraaid. De groei lijkt opmerkelijk, omdat de verkopen in China vorig jaar met 32,2 procent terugliepen.

Toch is de verkooptoename logisch te verklaren. 2018 is namelijk het eerste volledige verkoopjaar waarin de verkopen van het door Groupe PSA ingelijfde Opel en Vauxhall meetellen in de statistieken. Zodoende is het Europese marktaandeel van het bedrijf gegroeid naar 17,1 procent. In Europa namen de verkopen onder aan de streep toe met 30,6 procent en ook in de afzetregio India Pacific was een groei waar te nemen (+1,6 procent).

Overigens liepen niet alleen in China de verkopen terug, ook in het Midden-Oosten is een stevige afname van het aantal overhandigde sleutels waar te nemen (-52,8 procent). Dat houdt onder meer verband met het feit dat Groupe PSA zich heeft teruggetrokken van de Iraanse markt vanwege de hernieuwde sancties die de Verenigde Staten tegen het land heeft ingesteld. Tot slot liepen de verkopen ook in Zuid-Amerika terug en wel met 15 procent.