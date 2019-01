Verkoopgroei Mercedes-Benz valt tegen

Langzaam maar zeker druppelen ook de mondiale verkoopcijfers van de verschillende autofabrikanten over 2018 binnen. Bij Mercedes gaat de vlag even niet uit, want de groei valt tegen.

Met 2,31 miljoen afgeleverde auto’s is er dus (gelukkig) nog steeds sprake van groei. Met 0,9 procent is die echter wel de laagste in 10 jaar, meldt Bloomberg. Bovendien is die voorzichtig stijgende lijn vrijwel volledig toe te schrijven aan China. In de twee andere grote afzetmarkten – Europa en de VS – namen de verkoopcijfers juist af.

Met name in de tweede helft van het jaar had Daimler in ons werelddeel last van de strengere eisen dankzij de invoer van de WLTP-testcyclus. Elders zorgde onder meer de handelsoorlog tussen China en de VS voor tegenvallers. Omdat beide oorzaken niet exclusief voor Daimler zijn, is de verwachting dat ook andere luxemerken met ietwat tegenvallende resultaten zullen komen. Mercedes hoeft z’n positie als grootste van alle ‘premiummerken’ naar verwachting dan ook niet af te staan.