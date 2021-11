Verkoop nieuwe campers en carvans op topniveau

Kamperend Nederland schaft steeds vaker een nieuwe camper of caravan aan. In oktober zijn 36 procent meer nieuwe campers verkocht dan in diezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van Bovag en RDC.

In oktober schreven we al over het recordaantal nieuwe campers en caravans dat in de eerste drie kwartalen van dit jaar is verkocht. Die almaar stijgende lijn wordt in oktober ten dele doorgezet.

Uit cijfers van Bovag en RDC blijkt namelijk dat er in oktober 136 nieuwe campers zijn verkocht, 36 stuks meer dan in diezelfde maand vorig jaar. Wel vonden in oktober dit jaar met 364 stuks 4 procent minder caravans een nieuwe eigenaar. De jaarcijfers zijn nog altijd groener dan gras. In de eerste tien maanden van dit jaar zijn 8.208 nieuwe caravans verkocht terwijl er in diezelfde periode 2.921 nieuwe campers zijn geleverd. Vergeleken met de eerste tien maanden van 2020 zijn dat er dit jaar achtereenvolgens 24 en 27 procent meer. Er zijn dit jaar al meer nieuwe caravans verkocht dan in elk van de afgelopen tien kalenderjaren terwijl de camperverkoop op een absoluut recordniveau zit.

Hobby en Adria

Caravans van Hobby zijn dit jaar populairder dan vorig jaar. In de eerste tien maanden zijn 1.625 nieuwe Hobby's verkocht. De sleurhutten van het merk zijn daarmee goed voor een marktaandeel van 19,8 procent. Fendt staat met 1.526 verkochte exemplaren op de tweede plek (marktaandeel 18,6 procent), gevolgd door Knaus dat met 1.074 stuks (marktaandeel 13,1 procent) op plek drie staat. Vorig jaar op dit moment waren de posities van Fendt en Hobby omgedraaid. Campers van fabrikant Adria staan net als vorig jaar weer aan kop. Met dit jaar 364 geleverde exemplaren is Adria goed voor de eerste positie en een marktaandeel van 12,5 procent. Op plek twee en drie staan achtereenvolgens Eriba-Hymer (323 stuks, marktaandeel 11,1 procent) en Capron (262 stuks, marktaandeel 9 procent).

Occasions

Hoewel de verkoop van nieuwe campers blijft toenemen, nam die van gebruikte kampeerauto's afgelopen maand met 1 procent af tot 1.363 stuks. Dat brengt het aantal in de eerste tien maanden van dit jaar verkochte gebruikte campers op 14.827 stuks. Dat zijn er bijna 20 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. De verkoop van gebruikte caravans bleef in oktober net als de nieuwverkoop achter bij die van oktober vorig jaar. Met 1.246 stuks werden in oktober 8 procent minder gebruikte caravans verhandeld. Het totaal aantal verkochte gebruikte caravans ligt in de eerste tien maanden van dit jaar met 14.728 stuks wel 5 procent hoger dan in diezelfde periode vorig jaar.

