Verkoop bedrijfsauto's in Europa krimpt bijna 19 procent

Vooral in de eerste jaarhelft had de verkoop van bestelbusjes, bussen en vrachtauto's te lijden onder de coronacrisis. Dat kwam door de sluitingen van fabrieken, terwijl ook showrooms als onderdeel van de lockdownmaatregelen op slot gingen. In tweede helft van het jaar ging het beter en in december was er zelfs 'maar' een daling van 4,2 procent ten opzichte van die maand in 2019.

In vrijwel alle Europese automarkten was de daling over het hele jaar gezien dubbelcijferig. In grote markten als Duitsland (-14,8 procent), Frankrijk (-16,9 procent) en Italië (-15,1 procent) ging het hard achteruit, maar Spanje kreeg de grootste klap te verwerken; -26,1 procent. Ook hier in Nederland ging het bovengemiddeld slecht, hier werd een krimp gemeten van bijna 23 procent tot 71.502 commerciële voertuigen.

De daling is over de gehele Europese Unie gezien iets minder sterk dan bij personenauto's. Daarvan werden er in 2020 bijna een kwart minder verkocht dan in 2019.