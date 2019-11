VDA sluit zich aan bij Duitse Afrika-alliantie

Bernhard Mattes, de president van VDA, tekende gisteren samen met Duitse minister van Economische Samenwerking Gerd Müller en een aantal hoogstaande personen uit bovenstaande werkvelden een intentieverklaring voor het oprichten van de PAMA. Met de alliantie willen de Duitse partijen investeren in de duurzame ontwikkeling van mobiliteit en industrie in heel Afrika. VDA heeft vandaag een en ander in een perscommuniqué wereldkundig gemaakt. Het samenwerkingsverband moet investeren in Afrika aantrekkelijker maken, duurzame groei faciliteren en bijdragen aan het creëren van gekwalificeerde banen.

De wens van de Duitsers om een stevige vinger in de Afrikaanse mobiliteitspap te hebben komt niet uit de lucht vallen. Volgens VDA bevindt de helft van ’s werelds snelst groeiende economieën zich op dat continent. Naar verwachting kent Afrika in 2035 het grootste personeelsbestand van alle werelddelen. Zaken als de digitale economie en duurzame mobiliteit hebben, aldus VDA, een gigantisch groeipotentieel én dragen bij aan een relatief milieuvriendelijke basis waarop dat personeelbestand zich kan ontwikkelen. De PAMA wil de ontwikkeling van Afrika actief ondersteunen. Daarbij wil het de realisatie van bovengenoemde zaken faciliteren door ‘bruggen te slaan tussen de relevante belanghebbenden in de autobranche’, aldus het persbericht van VDA.

Hoe de alliantie dat wil doen? Het potentieel van individuele markten analyseren, dialogen aangaan met politieke partners en proefprojecten begeleiden. De PAMA wil het groots én in geheel Afrika aanpakken. Het is dan ook niet zo gek dat VDA zich aansluit bij de PAMA. Het is dé bond van de Duitse auto-industrie en de Duitse autobouwers hopen in de toekomst vanzelfsprekend meer auto's af te kunnen zetten in Afrika. Daarnaast kan het initiatief de Duitsers helpen om nieuwe autofabrieken te realiseren op het continent.