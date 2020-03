Vanafprijs Volkswagen T-Roc Cabrio bekend

Met het verdwijnen van auto's als de Golf Cabriolet hoef je sinds jaren niet meer bij Volkswagen aan te kloppen voor een volledig open model. Dat gaat veranderen. Volkswagen heeft namelijk de T-Roc Cabrio aan zijn modellengamma toegevoegd, een auto waarvan nu de vanafprijs bekend is gemaakt.

Volkswagen vraagt minimaal €35.740 voor de T-Roc Cabrio. Voor dat geld krijg je een 115 pk sterke 1.0 TSI onder de kap, die gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak. In een later stadium kunnen we melden wat de T-Roc met 150 pk sterke 1.5 TSI en met de 190 pk sterke 2.0 TSI moet gaan kosten. De 1.5 is straks zowel met handgeschakelde zesbak als met DSG7-automaat te krijgen. De 2.0 TSI komt alleen met de DSG-bak beschikbaar. In tegenstelling tot de reguliere T-Roc komt de T-Roc Cabrio niet beschikbaar met dieselmotoren en dus gaat de 115 pk sterke 1.6 TDI aan de neus van deze nieuwkomer voorbij.

Cabrio

De T-Roc Cabrio is met zijn lengte van 4,27 meter zo'n vier centimeter langer dan de T-Roc die we sinds 2017 kennen. Ook de wielbasis is ten opzichte van zijn dichte broer toegenomen en wel met 3 centimeter tot 2,63 meter. Volgens Volkswagen is dit om de verhoudingen van de auto, die met zijn wegklapbare stoffen dak een andere dak- en raamlijn heeft, fatsoenlijk uit de verf te laten komen. Het kapje van de dakloze T-Roc, die slechts twee portieren heeft, laat zich tot een snelheid van 30 km/h in negen tellen openen of sluiten. De vierzitter beschikt onder meer over rolbeugels die in geval van een ongeval automatisch omhoog schieten. De bagageruimte is met 284 liter fors kleiner dan die van het origineel (445 liter).

Opwelling

Eens in de zoveel tijd doet Volkswagen iets dat je niet van het normaliter relatief nuchtere en conventioneel denkende merk zou verwachten. Door de jaren heen hebben we van de heren en dames uit Ingolstadt ronduit volslagen kolderieke of buitenproportioneel complexe auto’s de revue zien passeren, modellen die het predicaat ‘mafklapper’ in de meest sympathieke zin van het woord met recht verdienen. Van de New Beetle RSI uit het begin van dit millennium tot de Polo’s Harlekin uit de jaren negentig (zie kader), Volkswagen lijkt niet bang om iets eigenzinnigs neer te zetten tussen volumemodellen als de Polo, Golf en Passat. Op de R-versie van de T-Roc na hebben we lang niets meer van het merk gezien dat niet binnen het relatief behouden Volkswagen-kader past. En toen was er de T-Roc Cabrio.

Een beknopte terugblik. Tijdens de Autosalon van Genève in 2016 schoof Volkswagen de T-Cross Breeze Concept naar voren, een studiemodel met een verwarrende naam. Zowel de T-Cross als de T-Roc zoals we die nu kennen, bestonden immers nog niet. Wie de foto’s van het drie jaar geleden getoonde studiemodel nu bekijkt, valt ongetwijfeld op dat de auto meer lijkt op een open versie van de T-Roc dan van de T-Cross waar hij een deel van zijn naam mee deelt. Lang hebben we niets van de komst van een opengewerkte T-Roc meer vernomen en dus was het aannemelijk te denken dat het project door het hogere management was afgeschoten. Wat zou de hoogste bestuurslaag immers voor toekomst zien in een cabrioletversie van een SUV-achtige? Land Rover knipte nota bene de Evoque Convertible uit zijn portfolio en dus kent de tweede generatie Evoque geen voor zonaanbidders bedoelde variant meer. Volkswagen trekt zich niets aan van het in theorie kleine marktpotentieel en parkeert deze hagelnieuwe T-Roc Cabrio in de lente van dit jaar gewoon in de showrooms.

De T-Roc Cabrio wordt in het Duitse Osnabrück geproduceerd. Inderdaad, in de fabriek van het in 2009 door Volkswagen overgenomen Karmann. In die productiefaciliteit zagen eerder de cabrioversies van auto’s als de (New) Beetle en de Golf het levenslicht. Eenmaal op de markt neemt de T-Roc Cabrio het op tegen auto's als de Mini Cabrio.