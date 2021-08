Vanafprijs Toyota Yaris Cross Hybrid bekend

De Toyota Yaris Cross is al gepresenteerd én beprijsd, maar de echte vanafprijs van de hybrideversie ontbrak nog. Daarin komt nu verandering. Ook is er goed nieuws voor wie kan leven met 'de belangrijkste gemakken'.

Vandaag maken we onze eerste meters met de definitieve versie van de Toyota Yaris Cross, nadat we eerder al een voorserie-exemplaar konden rijden. Toyota’s langverwachte aanbieding in het compacte cross-oversegment heeft ook al Nederlandse prijzen, van zowel de benzineversie met 125 pk als de 116 pk sterke hybrid. Laatstgenoemde kenden we tot nu toe echter alleen als afgeladen First Edition, die minimaal € 30.995 kost. Inmiddels is duidelijk wat de echte vanafprijs is. De Toyota Yaris Cross Hybrid is er vanaf € 26.495. Private Lease kan natuurlijk ook en kost bij Toyota zelf minimaal € 419 per maand.

Daarmee is het prijsverschil met het benzinemodel zo'n € 2.000. De Yaris Cross 1.5 VVT-i is er al voor € 24.395, maar heeft dan een handgeschakelde versnellingsbak. Toyota meldt meteen ook wat de Active-uitvoering in beide gevallen kost. Deze versie, die een trede hoger op de ladder staat dan de echte instapper, is volgens het merk ‘aantrekkelijk voor de meer prijsbewuste consument die op zoek is naar een comfortabele uitvoering die voorzien is van de belangrijkste gemakken’.

Wie zich daarin herkent, stapt voor € 26.795 (€ 435/maand) in een Yaris Cross Active met benzinemotor. De Hybride is er in deze vorm voor €28.895 (€ 455/maand). Ten opzichte van de basisversie voegt de Active een in hoogte verstelbare passagiersstoel, leer op stuur en pook, mooiere stoelbekleding, elektrische ramen rondom en het Toyota Touch 2-multimediasysteem met 8-inch touchscreen, achteruitrijcamera, DAB+ Apple CarPlay en Android Auto toe. Prijzen voor de duurdere uitvoeringen, zoals de Executive en Adventure, waren al eerder bekend.