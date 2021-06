Prijzen Toyota Yaris Cross bekend

De Toyota Yaris Cross is een hagelnieuwe compacte cross-over die zich nestelt tussen de Yaris en de C-HR. Van die ook met een hybride aandrijflijn leverbare Toyota Yaris Cross zijn nu de eerste prijzen bekend. De Toyota Yaris Cross is per direct te bestellen en staat vanaf september bij de dealers.

De Yaris Cross is Toyota's nieuwste cross-over, een model dat ook kleiner is dan elke andere cross-over of SUV van het merk. Met zijn lengte van 4,18 meter is hij 24 centimeter langer dan de Yaris, maar wel zo'n 18 centimeter korter dan de C-HR. Net als de Yaris is de C-HR niet alleen met een benzinemotor te krijgen, maar ook met een hybride aandrijflijn. De Toyota Yaris Cross heeft een vanafprijs van €24.295.

Voor die ruime 24 mille drukt Toyota de sleutels van de Yaris Cross met 125 pk sterke 1.5 benzinemotor in je hand. In dat geval is de Toyota Yaris Cross uitgevoerd als Comfort en is de driecilinder gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Toyota levert de Yaris Cross met deze niet-hybride 1.5 en handbak ook in de tijdelijke uitvoering First Edition en de smaak Executive. Ze kosten respectievelijk €28.795 en €32.595. De 125 pk sterke 1.5 VVT-i is ook te krijgen met een automaat. In dat geval valt er minder te kiezen, de Yaris Cross is er in die configuratie vooralsnog alleen als €29.995 kostende First Edition.

Hybride

Toyota zou Toyota niet zijn als het geen hybride aandrijflijn in de Yaris Cross zou hangen. Zodoende is de nieuwe compacte cross-over met zijn relatief hoge, stoere neus ook te krijgen met de van de Yaris bekende 116 pk sterke 1.5 VVT-I hybride krachtcentrale. Deze altijd aan een automaat gekoppelde hybride variant heeft een vanafprijs van €30.995. Let wel, ook dit is een voorlopige vanafpijs, daar Toyota dat bedrag vraagt voor de tijdelijk beschikbare First Edition. De Yaris Cross 1.5 VVT-I Hybrid is ook te krijgen als Executive (€35.395), Adventure (€35.995) én als Launch Edition (€37.695). De Launch Edition is naast de First Edition dus een tweede gelimiteerde uitvoering. Later dit jaar geeft Toyota de prijzen van de reguliere instapuitvoeringen van de hybride versie vrij.

Uitrusting

De standaarduitrusting van de Toyota Yaris Cross omvat onder meer airco, led-achterlichten en het van nature al uitgebreide pakket veiligheidssystemen dat Toyota Safety Sense 2.0 heet. Hierin zit onder meer automatisch grootlicht, adaptieve cruisecontrol, een actieve rijbaanassistent en verkeersbordherkenning. Ook is een airbag tussen de voorstoelen standaard. De smaken Executive, Adventure en Launch Edition hebben een uitgebreider veiligheidspakket dat ook nog dodehoekdetectie en Rear Cross Traffic Alert omvat.

De First Edition heeft als extra's onder meer Toyota's Smart Connect-infotainmentsysteem met 9-inch scherm. Het systeem ondersteunt zowel Apple Carplay als Android Auto en heeft ook een navigatiefunctie. De Yaris Cross First Edition staat standaard op 17-inch lichtmetaal, heeft privacy glass en naast led-achterlichten ook ledkoplampen en mistlampen met ledpitten. Meer verwennerij komt in de vorm van een achteruitrijcamera en Smart Entry. De First Edition heeft verder een met leer bekleed stuurwiel, een met leer beklede versnellingspook en in plaats van alleen voor ook achter elektrisch bedienbare ruiten.

Een stap boven de First Edition staat de Executive, een uitvoering die onder meer elektrisch verstelbare, verwarmbare én automatisch inklapbare buitenspiegels en 18-inch lichtmetaal heeft. Toyota geeft de Executive verder over twee zones gescheiden klimaatregeling, een automatisch dimmende binnenspiegel, led-interieurverlichting, deels met leer beklede sportstoelen, een inductielader, een head-updisplay én een uitgebreid audiosysteem met acht luidsprekers.

De Adventure-uitvoering is - zijn naam geeft het al weg - de avontuurlijker aangeklede versie van het stel. Vanbuiten herken je de Yaris Cross Adventure aan zijn donkergrijze 18-inch lichtmetaal, zijn dakrails én aan zijn eigen bumperwerk. De Adventure wordt verder volgehangen met zaken als ledmatrixkijkers, een verwarmbare voorruit, een verwarmbaar stuurwiel, sportstoelen die gedeeltelijk met leer zijn bekleed en stoelverwarming. De achterklep van de Adventure is te openen door met je voet onder de achterbumper te wapperen.

De Launch Edition is gebaseerd op de Adventure-uitvoering, maar is lekker excentriek uitgevoerd. Zo zijn de stoelen volledig met leer bekleed en heeft de Yaris Cross in deze uitdossing een Brass Gold gespoten koets die wordt gecombineerd met een in het zwart uitgevoerd dak.

Prijslijst Toyota Yaris Cross

Motor Transmissie Uitvoering Prijs 1.5 VVT-i (125 pk) Handgeschakeld, zesbak Comfort € 24.295 1.5 VVT-i (125 pk) Handgeschakeld, zesbak First Edition € 28.795 1.5 VVT-i (125 pk) Handgeschakeld, zesbak Executive € 32.595 1.5 VVT-i (125 pk) Automaat First Edition € 29.995 1.5 VVT-i Hybrid (116 pk) Automaat First Edition € 30.995 1.5 VVT-i Hybrid (116 pk) Automaat Executive € 34.395 1.5 VVT-i Hybrid (116 pk) Automaat Adventure € 35.995 1.5 VVT-i Hybrid (116 pk) Automaat Launch Edition € 37.695

