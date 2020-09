Unieke droomauto: Aston Martin Victor

Evenementen gaan zelden door dit jaar, maar de organisatie van het Concours of Elegance bij het Hampton Court Palace in Londen durfde het aan. Gelukkig maar, want anders hadden we wellicht nooit wat van deze Aston Martin Victor gezien.

Over deze auto wordt door Aston Martin zelf in het geheel niet gecommuniceerd, want het betreft een uniek project van de Q-afdeling van het merk. Dat is de plek waar unieke auto’s voor unieke klanten ontstaan, vergelijkbaar met wat Ferrari deze kopersgroep brengt onder de vlag van zijn SP-programma. Dat we iets van deze auto weten is dan ook louter aan Classicdriver.com te danken. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de foto’s, die door Alex Lawrence zijn gemaakt.

Beesten

Het is niet aan ons om je te vertellen wat wel of niet een geweldige auto is, maar bij deze Aston Martin Victor is het wel erg moeilijk om ons van zo’n oordeel te onthouden. De naam Victor is een verwijzing naar de periode waarin Victor Gauntlett aan het roer stond van Aston Martin. Wie iets van de geschiedenis van het merk weet, heeft maar één blik op de auto nodig om te zien om welke periode dat ongeveer gaat. De verticale neus, ronde koplampen, grote grille en het opvallende achterste van de Victor zijn een duidelijke verwijzing naar de rijdende beesten die de Britten in de jaren ’70 en ’80 op de weg zetten.

Het unieke is dat de elementen van onder meer de klassieke V8 Vantage hier worden gecombineerd met iets van de sierlijkheid van het meer recente Aston Martin. Dat is een mix die niet zou moeten werken, maar dat wat ons betreft wél doet. Het in donkergroen uitgevoerde geheel oogt opmerkelijk coherent en combineert elegantie met een bruutheid op een manier die eigenlijk alleen Aston Martin voor elkaar krijgt.

Groen en bruin

Het interieur laat een soortgelijk samenspel zien. De eenvoud en het overvloedige gebruik van carbon, waarvan trouwens ook de hele koets is gemaakt, laten de sportieve kant van de Victor zien. Tegelijkertijd is er groen en bruin leer en lijkt de afwerking van topniveau, dus een basale raceauto is het zeker niet.

Qua techniek is deze q-Aston volgens Classicdriver een mix van de One-77 en de Vulcan. De motor is afkomstig van de eerste van die twee zeer exclusieve modellen, maar is voor de gelegenheid door Cosworth beetgepakt. De 7,3-liter V12 levert daarom maar liefst 836 pk en 821 Nm. De oplettende kijker heeft bovendien al gespot dat die kracht op de achterwielen wordt overgebracht op de manier die liefhebbers het liefste zien: de Victor heeft een handgeschakelde zesbak.

In tegenstelling tot de Vulcan, waarmee deze auto tal van onderstelcomponenten deelt, is de Victor gewoon straatlegaal. De Victor is een echte one-off, dus de kans dat je ‘m ooit tegenkomt is uitermate klein.