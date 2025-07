Als er één beestje is waar we vooral tijdens de zomermaanden zowel letterlijk als figuurlijk de kriebels van krijgen, dan is het wel de mug. Grote kans dus dat je niet staat te springen voor de overtreffende trap van het nare diertje: de tijgermug. Die komt toch in grote getalen Nederland binnen. Tweedehands autobanden spelen daarin opmerkelijk genoeg een grote rol.

Nee, de tijgermug is in dit geval geen vertaling van een nieuwe Chinese SUV en je bent ook niet op SteekbeestjesWeek.nl beland. Toch moeten we het over het nare prikdiertje hebben. De invasieve muggensoort kan niet alleen vervelende jeuk opleveren, maar kan ook ziektes als dengue en zikakoorts met zich meebrengen. De muggensoort duikt in Nederland steeds vaker op en dat is voor niemand een goede zaak. Tweedehands autobanden spelen opmerkelijk genoeg een rol in de opkomst van de tijgermug in Nederland.

Dat blijkt uit berichtgeving van het AD dat gesproken heeft met platform Stop Invasieve Exoten. Tegen het AD zegt Wilfred Reinhold - voorzitter van het platform - namelijk dat de tijgermug niet alleen bij in Schiphol en de Rotterdamse haven opdaagt, maar ook 'tientallen keren per jaar' opduikt bij importeurs van gebruikte autobanden. Volgens Reinhold zijn importeurs van gebruikte autobanden zelfs de drukste invoerroute voor de tijgermug. Dat zou niet zo moeten zijn.

Gebruikte autobanden zouden namelijk droog ingevoerd en opgeslagen moeten worden. Muggen en dus ook de tijgermug leggen eitjes in water en zonder water komen ze niet uit. Het feit dat de zwart-wit gestreepte slaapverstoorder toch vaak bij importeurs van tweedehands autobanden opduikt, betekent dus dat er iets niet goed gaat. "Het is eigenlijk een aanwijzing dat er met de regels gesjoemeld wordt," aldus Rheinhold tegen het AD, en concludeert dat de NVWA te laks is met de handhaving van de regels.