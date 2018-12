TRD pakt ook Toyota Hilux aan

Toyota Racing Development mag dan ‘Racing’ in z’n naam hebben, de bedrijfstak doet meer dan dat. Deze Hilux heeft bijvoorbeeld bijzonder weinig met de racerij van doen, maar ziet er wel bijzonder stoer uit. TRD verdeelt z’n aanbod voor de laatste generatie van Toyota’s legendarische pick-up onder in drie categorieën: exterieur, functioneel en ‘rest’. De exterieurdelen worden tentoongesteld aan de hand van een grijze Hilux met de naam ‘Black Rally Edition’. Die is uitgerust met onder meer spatbordverbreders, treeplanken, een rolbeugel, een zwarte grille en een voorbumper met rode accenten. De eveneens aanwezige witte auto draagt bovendien nog een speciale grille met zich mee.

Onder de noemer ‘functioneel’ schaart TRD de wielen en de uitlaatdemper, hoewel er over die indeling te twisten valt. Hoewel wielen en uitlaten nuttige zaken zijn, is het immers de vraag of grote, opvallende lichtmetalen wielen en dubbele verchroomde uitlaateindstukken puur om hun functie worden aangeschaft.

In de restbak treffen we accessoires als pookknoppen en startknoppen, maar ook speakers aan. Bovendien komt TRD met een afdekplaat voor over de laadbak die dankzij twee forse gasdempers eenvoudig te openen en te sluiten is.