TRD en Modellista pakken Toyota Prius beet voor Tokyo

Een sportief aangeklede Prius is in de ogen van Europeanen wellicht een beetje maf, maar in Japan is Toyota’s zuinigheidswonder al vanaf het begin een veelgebruikte basis voor allerlei bijzondere creaties. Toyota’s eigen TRD presenteert op basis van de onlangs in de VS voorgestelde facelift-Prius twee versies. Beide auto’s krijgen een opvallende bumperlip, sideskirts, een diffusser-achtige aanvulling voor de achterbumper, achterspoilers en nog wat kleine aanvullingen te verwerken. Er zijn echter gradaties te bespeuren, want waar het eerste exemplaar nog relatief bescheiden is, komt de tweede met extra led-jes in de voorspoiler, opvallende uitlaateindstukken en een soort opgeschilderde 'snor’ tussen de koplampen toch nog wat opvallender voor de dag. Grote wielen zijn uiteraard bij allebei present. De TRD-accessoires komen los in de catalogus te staan, dus Prius-eigenaren kunnen zelf hun ideale pakket samenstellen.

Als de juiste spullen er toch net niet tussen zitten bij Toyota’s Racing Development-afdeling, kan je als Prius-koper ook aankloppen bij Modellista. Dat komt met twee varianten van een de Prius die op het eerste gezicht sterk op de TRD-producten lijken, maar toch weer net even anders zijn. Modellista presenteert de Prius als ‘Iconic Stye’ en als ‘Elegant Ice Style’. Chroom speelt in beide gevallen een grote rol, maar bij de ‘Elegant Ice’ is nog iets meer glimmend materiaal te vinden dan bij de ‘Iconic’. Met name de ornamenten rond de achterlichten en dagrijlampen moeten je smaak zijn. Wie het betreurt dat Toyota het Prius-design bij de facelift iets heeft afgezwakt, kan er met de hier beschreven accessoires in ieder geval voor zorgen dat de boel weer wat wordt opgefleurd.