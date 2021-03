Trabant maakte opmerkelijke opmars in 2020

Het Duitse automotive-onderzoeksinstituut CAR is in de cijfers van de Kraftfahrt Bundesamt gedoken en heeft een opmerkelijke trend gevonden. Afgelopen jaar nam het aantal geregistreerde Trabants in Duitsland fors toe. Er kwamen er in de afgelopen tien jaar pakweg 3.000 exemplaren bij op de Duitse wegen, waarvan zo'n 1.000 in 2020. Dat bericht Die Welt. De Trabant is dus met een heuse opmars bezig.

In totaal zijn er volgens CAR nu 38.173 Trabants geregistreerd in Duitsland. Uiteraard nog maar een fractie van het aantal dat ooit in de DDR rondreed, maar toch nog behoorlijk wat. Het is misschien niet heel relevant, maar de instantie vergelijkt het aantal 'Trabi's' met dat van een modern merk dat de afgelopen jaren een opmars maakte; Tesla. Er zijn op dit moment in Duitsland nog 4.000 Trabants méér geregistreerd dan Tesla's. Toch zal Tesla die voorsprong dit jaar naar verwachting wel inlopen.

De bekende Oost-Duitse tweetaktauto is al jaren een gewild verzamelaarsobject, maar dat maakt het gegroeide aantal registraties niet minder opvallend. Waarschijnlijk gaat het in veel gevallen om auto's die al lange tijd niet meer op kenteken stonden. Liefhebbers hadden afgelopen jaar vanwege de pandemie tijd om het restauratieproject af te ronden. Ongetwijfeld zitten er ook geïmporteerde exemplaren bij. In Duitsland zijn 'Trabi-tours' ook populair. Zo kun je in Berlijn bijvoorbeeld een stadstour maken in een gehuurde Trabant. Dergelijke bedrijven trekken uit diverse hoeken Trabantjes tevoorschijn en maken deze weer inzetbaar.